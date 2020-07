Huawei HiCar : l’alternative à Android Auto équipe ses premières voitures en Chine

Huawei vient de déployer HiCar, une variante d’HarmonyOS pensée pour concurrencer Android Auto. Ce système d’infordivertissement va équiper en premier lieu les véhicules électriques de la marque chinoise BYD. D’autres constructeurs pourront profiter à terme de HiCar.

En juin 2020, nos confrères du site Gizchina nous apprenaient que Huawei allait intégrer ses puces Kirin dans les voitures du constructeur chinois BYD. La nouvelle est désormais officielle puisque Huawei vient d’annoncer le lancement de HiCar, son premier système d’infordivertissement automobile basé sur HarmonyOS. Pour l’heure, seuls les véhicules électriques de la marque chinoise BYD pourront profiter de HiCar.

Si ce constructeur automobile est relativement inconnu en France, il faut rappeler que BYD fait aujourd’hui partie des quatre plus importants constructeurs chinois au monde. En 2018, BYD était la marque numéro un des véhicules verts, avec 248 000 voitures vendues contre 245 000 pour Tesla Motor. De fait, Huawei signe ici un premier pas remarqué dans le secteur de l’automobile.

À lire également : Huawei lance les premiers équipements 5G au monde pour les voitures connectées

Apple CarPlay et Android Auto ne sont plus seuls

Avec le déploiement d’Hicar, Huawei concrétise son ambition de devenir l’un des principaux fournisseurs du secteur de la conduite autonome. En effet, le système développé par Huawei se place comme le concurrent direct d’Apple CarPlay et Android Auto. Grâce à HiCar, les conducteurs pourront contrôler certaines fonctions de leur véhicule via leur smartphone, et pourront également vérifier l’état mécanique et électronique de leur voiture en temps réel. Et bien entendu, conducteurs et passagers pourront utiliser certaines applications issues de l’App Gallery, le marché d’applications de Huawei.

Comme le précisent nos confrères du site Ecns, la BYD Han sera la première voiture électrique à exploiter HiCar. Ce système d’exploitation embarque un module 5G développé par Huawei, ce qui fait également de ce véhicule connecté le premier à proposer une compatibilité 5G. À court terme, Huawei compte intégrer HiCar sur plus de 120 modèles issus de 30 constructeurs différents, parmi Audi ou les marques chinoises GAC et BAIC.

À lire également : Huawei – Harmony OS va équiper les voitures du constructeur chinois Geely

Source : Ecns