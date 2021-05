La Volkswagen ID.3 pourrait bientôt s’habiller d’un tout nouvel intérieur de meilleure qualité. Le constructeur aurait en effet décidé de revoir l’habitacle de sa voiture électrique en remplaçant le plastique bon marché par de meilleurs matériaux. Ce changement pourrait toutefois se répercuter sur le prix de la voiture.

Il est temps pour la Volkswagen ID.3 de faire peau neuve. Si la voiture électrique possède de nombreuses qualités, ses propriétaires se plaignent depuis les premiers jours d’un problème de taille : son intérieur. En effet, il ne suffit pas de construire une voiture solide qui résiste aux crash tests les plus exigeants pour que l’on s’y sente bien à l’intérieur. L’utilisation de matériaux de qualité est également un facteur essentiel.

Et sur ce point, l’ID.3 pêche légèrement. Afin de réduire les coûts de production, le constructeur allemand a dû faire des compromis, et c’est donc l’habitacle qui en a payé le prix. Ce dernier est encore à ce jour constitué de plastique bon marché, peu agréable aussi à bien à la vue qu’au toucher. Les utilisateurs sont formels, ainsi que notre test du véhicule, le confort n’est pas vraiment au rendez-vous.

Volkswagen change l’intérieur de l’ID.3, au détriment du prix ?

Selon une source interne de Volkswagen, cela s’apprêterait toutefois à changer. « Nous apprenons de ces erreurs, et nous nous améliorons de plus en plus », affirme cette dernière. Le constructeur prévoit ainsi de remplacer le plastique malaimé de l’ID.3 par des matériaux de meilleure qualité. La source n’a cependant pas précisé desquels il s’agit. Après la mise à jour du software très attendue, ce renouveau est le bienvenu du côté des propriétaires du véhicule.

De son côté Volkswagen n’a pas encore confirmé officiellement l’information. Il est fort à parier que si ce dernier venait à se faire, celui-ci ferait malheureusement augmenter le prix de l’ID.3. Difficile pour le moment d’évaluer le montant de cette hausse. Il faudra pour cela attendre que le constructeur communique les détails de la modification, ainsi que les conséquences que celle-ci aura sur son tarif.

Source : Handelsblatt