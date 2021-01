Huawei lance en Chine un système embarqué pour voiture : rupture de stock en 1 minute !

Huawei a démarré la commercialisation le 8 janvier 2020 d’un nouveau produit appelé Huawei Car Smart Screen. Ressemblant plus à un smartphone qu’à un système GPS auto, le produit a connu un succès si fulgurant qu’il n’a fallu qu’une minute pour écouler tout le stock disponible. L’atout du produit : apporter à une voiture traditionnelle un système d’infodivertissement moderne et complet. Présentations.

Huawei réalise de plus en plus d’incursions dans le domaine automobile. Notamment depuis que le début des sanctions américaines qui l’empêche de s’appuyer sur des technologies américaines. Bien sûr, ces incursions se passent notamment en Chine où la firme signe des accords avec les marques locales pour y intégrer son alternative à Android Auto appelée HiCar. Celle-ci est basée sur Harmony OS, bien sûr. Et plusieurs constructeurs, comme Geely, ont déjà signé avec Huawei.

L’une de ces incursions les moins connues s’appelle Huawei Car Smart Screen. Il s’agit d’un système d’infodivertissement en « deuxième monte ». Cela veut dire que le système n’est pas préinstallé dans la voiture, mais qu’il se positionne sur le tableau de bord en supplément. Vous pourriez comparer cela à un TomTom plus moderne qui aurait largement bénéficié des avancés technologiques des smartphones et des ordinateurs de bord.

Rupture de stock une minute après le début de la vente

Le produit a été présenté en Chine le 21 décembre dernier et a connu une période de précommande de huit jours à partir du 30 décembre, avant son lancement commercial officiel calé au 8 janvier. Soit ce matin. Il n’aura fallu qu’une minute pour que Huawei écoule tout son stock. C’est habituellement une belle performance pour un lancement produit en électronique, même si l’histoire ne raconte pas combien d’unités étaient en vente.

Mais c’est surtout un très bon signal pour Huawei qui se frotte ici pour la première fois à une clientèle d’automobilistes. En outre, les systèmes en deuxième monte ont depuis longtemps été relégués en bas des étals des boutiques d’électronique comme Boulanger, remplacés par les smartphones, Waze et Google Maps. Cet engouement est donc très étonnant.

Cependant, le produit semble complet et son prix est attractif : 1700 yuans, soit 215 euros environ. Huawei Car Smart Screen ressemble à un grand smartphone positionné à l’horizontale. Son écran Full HD+ mesure 8,9 pouces avec un traitement antireflet. Il intègre une caméra à l’arrière pour filmer la route et un capteur selfie pour les appels en visio et la navigation gestuelle. Il se connecte naturellement à EMUI pour afficher les informations, les notifications et certaines applications. Il fonctionne bien sûr avec HiCar, l’OS pour système embarqué.

