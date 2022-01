Cyrcle Phone 2.0 : marre des rectangles ? Voici le premier smartphone circulaire

Alors que les smartphones traditionnels ont des écrans rectangulaires, un fabricant a voulu concevoir un nouvel appareil avec un écran circulaire qui présente quelques atouts, mais qui coûte beaucoup plus cher qu’un iPhone.

Le CES 2022 a été l’occasion pour de nombreux fabricants de présenter des produits assez peu conventionnels. C’est par exemple le cas de BMW qui a dévoilé le SUV iX Flow qui peut changer de couleur, ou encore ASUS qui a levé le voile sur un ordinateur portable avec un écran pliable, le Zenbook 17 Fold OLED.

Le salon a également été l’occasion d’apercevoir le premier smartphone en forme de cercle, le Cyrcle Phone 2.0. Celui-ci avait fait l’objet d’une campagne de financement sur Kickstarter à l’automne dernier, et les premiers modèles ont déjà pu être fabriqués. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le smartphone ne fait rien comme les autres.

Que sait-on du Cyrcle Phone 2.0 ?

Malgré son design ovale, le smartphone est plus large que n’importe quel smartphone récent, puisqu’il mesure 130 mm de haut, 103 mm de large et pas moins de 22 mm d’épaisseur. Malgré sa taille énorme, l’écran est relativement petit. En effet, il ne mesure que 3,45 pouces. Il s’agit d’un écran IPS LCD avec une définition de seulement 800 x 800 pixels. De plus, le Cyrcle Phone 2.0 est alimenté par une batterie amovible de 2000 mAh.

Le smartphone est loin d’être aussi puissant qu’un appareil récent. Le fabricant dTOOR INC ne précise pas exactement quel processeur est utilisé, mais le smartphone est vraisemblablement propulsé par un Snapdragon de Qualcomm. Celui-ci est épaulé par 3 Go de RAM LPDDR3 et par 32 Go EMMC de stockage. Avec ces caractéristiques techniques dignes d’un smartphone bas de gamme d’il y a quelques années, il faudra se contenter d’Android 10.

Alors que la plupart des smartphones de 2021 abandonnent la prise jack, le Cyrcle Phone 2.0 fait tout l’inverse. En effet, le smartphone propose 2 prises jack de chaque côté de l’appareil. On retrouve même un port USB-C, un port USB-B ainsi qu’un emplacement pour étendre le stockage avec une carte SD. Côté photo, le smartphone utilise un seul capteur de 13 MP à l’arrière, et le même capteur de 13 MP à l’avant pour les selfies.

Bien que le smartphone soit loin de rivaliser avec n’importe quel modèle actuel, le Cyrcle Phone 2.0 est plus cher qu’un iPhone 13. En effet, il sera commercialisé à 999 dollars, et les premiers exemplaires devraient être livrés au mois de septembre 2022.

Source : Kickstarter