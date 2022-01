CES 2022 : Asus présente ses nouveaux PC, dont un avec un écran pliable

Asus a levé le voile sur ses nouveaux PC Zenbook lors du CES de Las Vegas. Le constructeur a ainsi présenté son nouveau ZenBook 14 OLED, une déclinaison spéciale de celui-ci (Space Edition) mais aussi une surprise de taille : le Zenbook 17 Fold OLED. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un ordinateur doté d’un écran pliable. Une première.

Asus profite du CES de Las Vegas pour dévoiler ses nouveautés. Le constructeur taiwanais a déjà présenté ses ordinateurs dédiés aux gaming, trois PC de la gamme ROG. C’est maintenant au tour des ultraportables de faire parler d’eux.

Le fabricant présente ainsi trois laptops, ou plutôt deux et demi. Nous avons le Zenbook 14 OLED, sa déclinaison Space Edition, et le Zenbook 17 Fold OLED. C’est bien entendu ce dernier qui attire l’attention. Il dispose d’un grand écran OLED pliable. Une sorte de Galaxy Z Fold XXL, en somme.

Le Zenbook 14 OLED se refait une beauté

Ce nouveau modèle de Zenbook 14 est le fer de lance de la marque pour 2022 en ce qui concerne les ultra-portables. Nous avons donc un ordinateur qui mise sur sa mobilité avec une épaisseur de 16,9 mm ainsi qu’un poids de 1,39 kilo. Ce n’est pas le 14 pouces le plus léger du marché, mais nous sommes tout de même face à un ordinateur qui peut se transporter facilement dans la vie de tous les jours.

A l’intérieur, nous trouvons les derniers processeurs AMD ou Intel (de 12e génération) avec 16 Go de RAM et un SSD de 1 To au maximum. Notons que le design des PC est légèrement différent selon que le Zenbook soit sous AMD ou Intel. Mais l’argument principal de ce modèle, c’est bien son écran OLED de 14 pouces. Celui-ci adopte une définition de 2 880 x 1800 pixels ainsi qu’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Clairement un point fort dans l’univers des ultra-portables encore trop cantonné à des dalles IPS. Le ZenBook 14 OLED sera disponible dans le courant du 2e trimestre 2022 et sera vendu à un prix de départ fixé à 1500 euros.

Asus a également décliné son ZenBook 14 avec un modèle spécial nommé Space Edition. Celui-ci adopte le même châssis mais avec un design différent. On note également l’apparition d’un deuxième écran à l’arrière : une petit dalle OLED de 3,5 pouces qui permet d’afficher certaines informations comme l’heure ou des animations. Ce PC est aussi plus résistant que le modèle classique, puisqu’il est pensé pour survivre à un séjour dans l’espace.

A lire aussi – Test Asus ZenBook 13 OLED (UX325E) : l’un des meilleurs ultra-portable Windows du marché

Un ordinateur premium qui ne sera disponible qu’avec des processeurs Intel. Il sera vendu au deuxième trimestre 2022 à partir de 2000 euros.

Le Zenbook 17 Fold OLED, la grosse surprise du salon

Le Zenbook 17 Fold OLED est quant à lui la première incursion d’Asus dans le domaine des écrans pliables. Nous avons donc un grand écran de 17 pouces qui se plie en son centre, un peu à la manière du Galaxy Z Fold de Samsung, mais sur Windows 11. Il s’agit d’une dalle OLED au format 4 :3 d’une définition de 2560 x 1920 pixel. Déplié, le Fold est une grande tablette idéale pour dessiner ou regarder un film. En pliant l’écran, nous avons deux affichages de 12,5 pouces, ce qui le rapproche d'un format laptop. Un concept d'autant plus intéressant qu'il est accompagné d'un clavier physique détachable. Le tout est propulsé par un processeur Intel de 12e génération basse consommation.

Un ordinateur qui qui mise aussi sur sa flexibilité (avec du multitâche automatique sur l’écran) et sa mobilité avec son poids de 1,6 kilo.

Il s'agit d'un produit révolutionnaire dans le monde des laptops, du moins sur le papier. Le but de ce premier modèle ne sera pas de faire un carton absolu, mais de tester le marché et de voir les usages des acheteurs. En tout cas, c’est un produit très curieux et nous sommes impatients d’en voir plus. Il est annoncé pour courant 2022 à un prix de départ fixé à 4000 euros.