Vivo X80 Pro+ : la fiche technique du smartphone premium dévoilée, il va faire mal à la concurrence

Vivo s’apprête à dévoiler une nouvelle génération de smartphones haut de gamme, et nous connaissons désormais les caractéristiques et les prix des trois modèles, les Vivo X80, X80 Pro et X80 Pro+.

Le Vivo X80 Pro+ sera le smartphone le plus haut de gamme de Vivo en 2021, et celui-ci s’annonce comme étant un véritable monstre de puissance. L’appareil est alimenté par une puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, épaulée par jusqu’à 12 Go de RAM et 1 To de stockage. Le smartphone est équipé d’un écran QHD+ AMOLED E5 LTPO 2.0 120 Hz de 6,78 pouces, et sera alimenté par une batterie compatible avec la recharge rapide filaire 66 W et 50 W en sans-fil.

Côté photo, l’appareil mise sur une configuration à 4 caméras. On retrouvera un capteur principal de 50 MP de 1/1.3 pouce, un capteur ultra grand-angle IMX598 de 48 MP, un téléobjectif JN1 de 50 MP offrant un zoom optique 2X ainsi qu’un périscope JN1 de 50 MP offrant un zoom optique 5X. La partie selfie sera, elle, également assurée par un capteur de 50 MP. On retrouvera également un ISP « V1 » fait maison pour améliorer la qualité des clichés, et le smartphone sera certifié IP68.

Les Vivo X80 et X80 Pro misent sur des processeurs de MediaTek

Le Vivo X80 Pro n’est pas très différent du modèle le plus haut de gamme. Ce dernier est propulsé par un SoC MediaTek Dimensity 9000, le concurrent direct du Snapdragon 8 Gen 1, mais est cette fois limité à 512 Go de stockage. On retrouve à l’avant le même écran et la même batterie, mais le smartphone présente quelques changements sur la partie photo. En effet, le Vivo X80 Pro remplace le capteur ultra grand-angle par un JN1 de 50 MP, le téléobjectif par un IMX663 de 12 MP et le capteur selfie par une caméra de 44 MP.

De son côté, le Vivo X80 mise sur une puce MediaTek Dimensity 8000, un écran plus petit FHD+ LTPO AMOLED 120 Hz de 6,56 pouces, et jusqu’à 256 Go de stockage. La batterie est limitée à 55 W pour la recharge filaire, et la recharge sans fil manque à l’appel. La partie photo est assurée par 3 capteurs, dont un principal GN5 de 50 MP, un capteur ultra grand-angle OV13B10 de 13 MP ainsi qu’un téléobjectif IMX663 de 12 MP. Une caméra de 44 MP est logée dans un poinçon à l’avant.

Le Vivo X80 Pro+ sera commercialisé à partir de 5499 yuans (759 euros) en Chine, et on ne sait pour l’instant pas s’il arrivera un jour en Europe. Les Vivo X80 et X80 Pro sont eux plus abordables, et commencent respectivement à 3699 yuans (3699 euros) et 4599 yuans (635 euros), selon la fiche technique dévoilée sur Weibo. En attendant leur présentation officielle, vous pouvez aller découvrir un de ses principaux concurrents de la gamme X80 de Vivo, le OnePlus 10 Pro, qui a été lancé la semaine dernière.