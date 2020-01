Samsung imagine un smartphone tout en arrondi avec trois écrans en façade

Un nouveau brevet de Samsung a été découvert. Il présente un design pour un smartphone dont les tranches supérieures et inférieures sont arrondies. L’astuce : il y a trois écrans, dont deux sont en arc de cercle. Ceux-ci affichent des boutons virtuels qui s’adaptent en fonction des besoins, un peu à l’image de l’écran secondaire du LG V20, un modèle inédit en Europe.

Comment changer le design rectangulaire du smartphone ? Depuis l’iPhone, les constructeurs n’ont que très peu fait évoluer le format de ces téléphones. Bien sûr, il y a eu quelques tentatives, souvent infructueuses, avec des formats carrés ou allongés. Cependant la recette reste la même. Et ce n’est finalement qu’en 2019 qu’une vraie nouvelle tendance a émergé grâce aux écrans flexibles qui offrent de nouvelles possibilités en termes de design. Le Galaxy Fold, le Mate X et le nouveau Razr en sont trois bons exemples.

Samsung est certainement l’entreprise la plus engagée dans cette recherche des nouveaux designs et des nouvelles ergonomies (même si tous les constructeurs ont leurs idées). En voici une preuve. Le visuel qui accompagne cet article a été publié par nos confrères néerlandais de Let’s Go Digital. Il a été produit à partir d’un brevet déposé en 2019 par la firme coréenne auprès de l’USPTO (l’organisme de gestion de la propriété intellectuelle aux États-Unis) qui l’a validé le 23 janvier 2020. Notez que ce brevet a ensuite été déposé auprès de l’organisme international équivalent (WIPO).

Un smartphone tout en arrondi

La façade de ce smartphone est intéressante pour deux raisons. La première est la forme des tranches supérieure et inférieure. Elles sont en arc de cercle. Et pourtant, l’écran tactile semble suivre les courbes comme si de rien n’était. Jusqu’à présent, les écrans peuvent être arrondis, mais seulement dans les coins. Les côtés restent rectilignes. Notez que les concepteurs d’écrans, comme LG Display ou Samsung Display ont présenté des prototypes dont les bords ne sont pas droits.

Pour arriver à un tel résultat. Samsung a une astuce : la dalle est découpée en trois parties. La partie centrale est rectangulaire.C’est un écran classique. Puis, en haut et en bas de cet écran se trouvent deux autres petits écrans arrondis. Ces trois écrans fonctionnent ensemble, mais n’ont pas la même fonction. Si la dalle principale offre des fonctionnalités classiques, les deux autres écrans ont pour but d’afficher des notifications, des touches virtuelles et des raccourcis contextuels en fonction des besoins et des applications affichées. Un usage qui nous rappelle bien sûr les écrans secondaires d’anciens flagships de LG, comme le V20 (qui n’a pas été commercialisé en France). Une bien belle idée. Reste à savoir si Samsung s’en servira.

