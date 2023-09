Android Auto 10.5 est disponible en bêta, mais ne vous attendez pas à une révolution

Google vient de déployer la version d’Android Auto 10.5, qui ne contient aucune nouvelle fonctionnalité. En effet, le changelog est cette fois complètement vide, signifiant que la firme de Mountain View a préféré corriger quelques bugs et améliorer les performances de son système d’exploitation pour cette fois.



On le sait, toutes les mises à jour ne se ressemblent pas. Certains apportent des fonctionnalités qui changent tout, tandis que d’autres sont plus confidentielles. Un constat qui s’applique bien sûr à Android Auto, qui a par exemple récemment eu droit à l’arrivée de Zoom dans son écosystème… et qui vient de déployer une mise à jour au premier abord complètement vide.

C’est en tout cas ce que suggère le changelog publié par Google, qui ne présente aucune nouvelle fonctionnalité. Or, pour Android 10.5, désormais disponible en bêta, le changelog n’annonce absolument rien, ce qui semble indiquer la firme de Mountain View a préféré corriger les bugs et améliorer les performances de son système d’exploitation pour voiture.

Ce n’est pas le bon moment de rejoindre la bêta d’Android Auto

Si vous êtes déjà sur le canal bêta d’Android Auto, cette nouvelle mise à jour ne devrait donc pas changer fondamentalement votre manière d’utiliser ce dernier. Si, en revanche, vous attendiez le bon moment de vous lancer dans l’aventure, celui-ci n’est définitivement pas le bon. Rappelons en effet que toute version bêta qui existe est par définition bien moins stable qu’une version grand public, exposant de fait ses utilisateurs à divers bugs plus ou moins graves.

On vous conseille donc d’attendre une prochaine bêta bien plus importante pour Android Auto, qui apportera une fonctionnalité ou un changement majeur pour le système d’exploitation. Si malgré tout vous souhaitez rejoindre le programme, voici les quelques étapes à suivre :

Rendez-vous sur ce lien Cliquez sur Devenir un testeur. Sur votre smartphone, ouvrez ensuite le Play Store Cliquez sur votre photo de profil puis sur Gérer les applications et appareils Dans l’onglet Gérer, scrollez jusqu’à voir apparaître l’application Android Auto Mettez à jour enfin votre application Android Auto en sélectionnant la dernière bêta disponible. Dans la section Essayer la version bêta, cliquez sur Rejoindre, puis sur Participer

Notez que, bien que publique, la bêta d’Android Auto est ouverte à un nombre limité d’utilisateurs. Il se peut donc que ce total soit déjà atteint lorsque vous tenterez de le rejoindre.

Source : Auto Evolution