Cyberpunk 2077 : une Xbox One X édition collector et une manette édition limitée à venir !

Microsoft a annoncé le 20 avril 2020 le lancement d’une console Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077. Les quantités disponibles seront elles aussi limitées, puisque le constructeur annonce seulement 45 000 exemplaires dans le monde. Dans la foulée, et pour les plus impatients, une manette Xbox One Édition Limitée Cyberpunk 2077 d’ores et déjà disponible a été officialisée.

La Xbox One X Édition Limitée Cyberpunk 2077 sera disponible en juin 2020 !

Alors que la sortie de Cyberpunk 2077 a été repoussée au 17 septembre 2020, Microsoft annonce une édition collector limitée Cyberpunk 2077 de sa console Xbox One X à partir de juin 2020. Les pièces seront très limitée puisque le constructeur parle de seulement 45 000 unités commercialisées dans le monde entier. Le design de cette édition limitée évoque selon Microsoft, « la technologie de Night City avec son design cybernétique, ses éléments brillants, son clair-obscur et l’alliance de ses couleurs« .

Dans le bundle, on retrouvera la console Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 avec disque dur de 1 To, ainsi qu’une version téléchargeable du jeu Cyberpunk 2077, disponible seulement lors du lancement du jeu, à savoir le 17 septembre prochain. La manette Édition Limitée Cyberpunk 2077 sera également inclut dans la pack. Microsoft promet en plus « d’autres surprises » dans ce pack Xbox One X Édition Limitée Cyberpunk 2077. Concernant le tarif, il n’a pas encore été communiqué.

Cyberpunk 2077, qui fait partie de notre top des titres les plus attendus de l’année 2020. sera dans un premier temps lancé sur PC, Xbox One, PS4 et le service de cloud gaming Google Stadia. Même si pour l’heure aucune annonce officielle n’a encore été faite concernant une sortie sur les consoles prochaine génération PS5 et Xbox Scarlett, prévues pour la fin de l’année 2020, il est très probable que le titre voit aussi le jour sur ces machines.

Où acheter la manette Édition Limitée Cyberpunk 2077 ?

S’il faut patienter jusqu’en juin 2020 pour pouvoir acquérir la nouvelle Xbox One X Édition Limitée Cyberpunk 2077, il en est tout autre concernant la manette Édition Limitée Cyberpunk 2077 qui est d’ores et déjà disponible ! Le design de cette dernière s’inspire du « breathtaking » Johnny Silverhand, héros principal du jeu incarné par le célèbre acteur Keanu Reeves dans le jeu : moitié naturel, moitié augmenté.

Elle est actuellement en vente sur le site officiel de Microsoft qui assure une réception dès le 23 avril si vous sélectionnez l’expédition express. Pour l’heure, concernant les autres marchands, seuls Cdiscount, la Fnac et Micromania proposent la manette pour 69.99 € avec respectivement une disponibilité en stock annoncée le 24 avril et le 25 avril 2020.

La manette est bien entendu compatible avec tous les appareils de la famille Xbox One, les PC tournant sous Windows 10, tablettes, appareils mobiles et embarque également un port jack 3,5 mm et la technologie sans fil Bluetooth. Allez-vous craquer pour cette manette ? Comptez-vous acheter la Xbox One X édition limitée Cyberpunk 2077 ? Dites-nous tout dans les commentaires !

