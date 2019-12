Jeux vidéo : de Cyberpunk 2077 à Overwatch 2, les 10 titres les plus attendus en 2020

2020 est visiblement une année très attendue des gamers : nous savons déjà que la PS5 et l’Xbox Scarlett sortiront toutes deux cette année-là. Les jeux ne sont pas en reste et de nombreux titres annoncés depuis 2 ou 3 ans (voire davantage dans le cas de Cyberpunk 2077) devraient enfin pointer le bout de leur nez. Voici donc notre sélection des 10 titres les plus attendus de 2020.



Cyberpunk 2077

Développeur : CD Projekt RED

Plateforme(s) : Xbox One, PS4, PC et Stadia

Date de sortie : 16 avril 2020

Voici probablement l’un des titres les plus attendus de l’année, si ce n’est de la décennie. Le développement de Cyberpunk 2077 a commencé en 2012 : l’attente aura été longue et on espère désormais qu’elle en valait la peine. Comme le nom du jeu le laisse supposer, l’action se situe en 2077. Ici, vous contrôlerez V, le personnage principal, qui évolue dans une ville futuriste et dangereuse. Vous pourrez choisir le look de votre personnage, son sexe, sa classe et ses habiletés (physiques, intellectuelles, etc.). Le moindre choix que vous effectuerez pourra avoir de lourdes conséquences sur le reste de l’histoire. Autre élément notable : l’un des personnages non jouables est incarné par l’acteur Keanu Reeves, qui campe ici une rockstar devenue justicier. Au vu des premières de ce jeu, on a vraiment hâte de voir ce qu’il vaut, d’autant qu’il exploitera à fond la carte du Ray-Tracing. Si cette technologie n’est pas une grande première dans le monde du jeu vidéo, à ce niveau, c’est du jamais-vu.

The Last Of Us part II

Développeur : Naughty Dog

Plateforme(s) : PS4 et peut-être PS5 (mais plus tard, puisque la prochaine console de Sony n’est pas attendue avant la fin d’année)

Date de sortie : 29 mai 2020

Après le succès phénoménal du premier opus, The Last Of Us part II est attendu de pied ferme par les joueurs. Dans The Last Of Us part II, vous incarnerez toujours Ellie, qui a maintenant 19 ans et vit dans un village de personnes ayant réussi à survivre à l’infection zombie. Vous retrouverez également Joel qui formera avec vous le duo déterminé à exterminer les individus infectés par le virus. Vous y rencontrerez de nouveaux personnages, parmi lesquels on trouve un certain Matt (un militaire), Emily (une redoutable femme doublée par Emily Swallow, que l’on peut notamment voir dans la série Star Wars The Mandalorian).

Ghost of Tsushima

Développeur : Sucker Punch Productions

Plateforme(s) : PS4

Date de sortie : Été 2020

L’action de ce jeu se déroule pendant l’invasion des Mongoles au Japon sur les îles Tsushima en 1274. Jin Sakai, le personnage que vous incarnez, est le dernier des samouraïs. Afin de vaincre l’Empire mongol et lutter pour l’indépendance du Japon, vous devrez apprendre à maîtriser un nouveau style de combat appelé la voie du Fantôme. Ghost of Tsushima plante son décor dans un monde ouvert : vous pouvez vous déplacer n’importe où, comme vous le souhaitez. Ce titre se joue seulement en mode « histoire ». Pour concevoir leur jeu, les développeurs se sont inspirés de divers mangas comme Lone Wolf & Cub, et ça se ressent fortement dans le trailer que vous pouvez visionner ci-dessus.

Animal Crossing New Horizons

Développeur : Nintendo Switch

Plateforme(s) : Nintendo

Date de sortie : 20 mars 2020

Animal Crossing New Horizons est un tout nouvel opus de la saga et réellement différent des derniers volets. Dans celui-ci, vous débarquez sur une île déserte et votre tâche constituera en sa reconstruction. Pour cela, il vous faudra trouver des matériaux (bois, feuille, pierre, etc.) avec lesquels vous pourrez fabriquer des outils et divers objets, comme une pelle, un parapluie ou même une canne à pêche. Vous jouerez votre propre personnage qui sera du sexe de votre choix.

Fairy tale

Développeur : Gust

Plateforme(s) : PS4, Xbox One et PC

Date de sortie : 19 mars 2020

Après le succès de la série d’animation du même nom et diffusée sur Netflix, Fairy tale débarque maintenant en jeu vidéo. Vous pourrez incarner les divers personnages de la guilde que sont Lucy, Natsu ou bien Grey, et vous jouez ici en mode histoire. Vous avez la possibilité d’effectuer des quêtes pour gagner de l’expérience et des récompenses. Les habitués de la série ne devraient pas être totalement dépaysés, puisque le jeu promet de retrouver les mêmes évènements que ceux de l’anime.

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine

Développeur : Ubisoft

Plateforme(s) : PS4, Xbox One, Windows, Microsoft et Xbox Série X

Date de sortie : Début 2020

Contrairement au précédent Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine n’est pas un PvP (joueur contre joueur), mais un PvE (joueur contre l’environnement). Cet opus de la saga se jouera donc en coopération contre la toute nouvelle race mutante de parasites extraterrestres, laquelle infecte des hôtes humains, ainsi que leur environnement. On devrait néanmoins retrouver certains des éléments qui ont fait le succès de Six Siege, comme la manière dont le joueur appréhende les fusillades ou gère ses nombreux gadgets.

Overwatch 2

Développeur : Blizzard entertainement

Plateforme(s) : PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC

Date de sortie : Automne 2020

Overwatch 2 reprendra à son compte la plupart des éléments du premier volet, mais offrira en plus un mode histoire PvE (joueur contre l’environnement). Les joueurs y affronteront les IA en coop. Vous évoluerez par équipe de quatre joueurs sur une map ou devrez mener à bien les objectifs demandés. Bonne nouvelle : les joueurs du premier Overwatch pourront également retrouver ceux d’Overwatch2, mais seulement en PvP (joueur contre joueur). Pour accéder au mode histoire, il vous faudra bien évidemment acheter Overwatch 2.

Watch Dogs Legion

Développeur : Ubisoft

Plateforme(s) : PS4, Xbox One, Google Stadia et Microsoft Windows

Date de sortie : 6 mars 2020

Dans ce jeu comme dans les anciens Watch Dogs, vous avez la possibilité de pirater les véhicules et les caméras de la ville. Mais maintenant, vous pouvez aussi recruter d’autres individus, afin d’incarner d’autres personnages comme… une mamie, pourquoi pas ? Chacun des protagonistes que vous recruterez aura donc des capacités différentes. Certains pourront par exemple désactiver des drones, quand d’autres profiteront d’une plus grande force physique.

Marvel Avengers

Développeur : Marvel

Plateforme(s) : PS4, Xbox One, Microsoft Windows, Google Stadia

Date de sortie : Mai 2020

Dans ce nouveau titre issu des studios de développement Marvel, vous avez la possibilité d’incarner tous les personnages de l’univers des Avengers. Si vous pouvez jouer à quatre en coop, le jeu vous propose également un tout nouveau scénario. Marvel Avengers devrait aussi proposer un mode multiplayer, dans lequel, comme l’accoutumée, le joueur pourra affronter des adversaires en ligne. Comme annoncé plus tôt dans l’année, Marvel Avengers sera disponible sur Google Stadia, la plateforme de Cloud Gaming signée du géant de Mountain View.

Doom Eternal

Développeur : Bethesda Softworks

Plateforme(s) : Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch et Stadia

Date de sortie : 20 mars 2020

Doom Eternal est un jeu de tir à la première personne. À l’instar des précédents volets Doom, vous évoluez dans un monde horrifique. Vous jouerez le personnage de Dooms slayer, déterminée à exterminer la horde infernale. Doom Eternal vous proposera également un mode « invasion », dans lequel vous aurez la possibilité d’incarner un démon. En revanche, il faudra vous montrer patient, car ce mode sortira après la sortie du jeu. La date de sortie de ce mode, qui promet d’accroître l’intérêt du jeu (qui a dit qu’on avait fini par se lasser de Doom ?) n’a pas encore été communiquée.