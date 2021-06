Cyberpunk 2077 : Sony confirme que le jeu reste injouable sur PS4

Cyberpunk 2077 doit revenir sur PS Store, la boutique en ligne Playstation, dès ce 21 juin 2021. Pour autant, Sony déconseille toujours aux joueurs d'y jouer sur PS4, le jeu étant toujours criblé de bugs. Le message est passé.

Souvenez-vous, en décembre 2020 sort après sept longues années de développement le très attendu Cyberpunk 2077. Si le jeu remporte l'adhésion des joueurs sur PC, et dans une moindre mesure sur PS5 et Xbox Series X, les versions PS4 et Xbox One se révèlent être une catastrophe complète, entre une qualité graphique déplorable, une avalanche (et encore le mot est faible) de bugs, et des crashs à répétition.

La situation est d'une gravité sans précédent, à tel point que Sony prend une décision radicale : supprimer Cyberpunk 2077 du PS Store, la boutique en ligne Playstation, jusqu'à nouvel ordre. Près de six mois après le lancement du titre, Sony s'est finalement décidé à réintégrer le jeu sur le PS Store, dès le 21 juin.

Il est d'ailleurs d'ores et déjà possible de trouver le titre en faisant une recherche manuelle. Vous ne pouvez pas l'acheter en revanche, puisque la disponibilité du jeu indique “Prochainement”. Néanmoins, les joueurs intéressés peuvent ajouter Cyberpunk 2077 dans leur liste d'achats, en attendant l'ouverture des commandes ce 21 juin.

Sony conseille aux joueurs de ne pas jouer à Cyberpunk 2077 sur PS4

Malgré ce pas vers CD Projekt RED, Sony reste lucide et recommande aux joueurs de ne pas jouer à Cyberpunk 2077 sur PS4, et de s'y essayer plutôt sur PS4 Pro ou sur PS5 dans le meilleur des mondes. “Les utilisateurs continueront à rencontrer des problèmes de performances avec l'édition PS4 tandis que CD Projekt RED continue d'améliorer la stabilité sur toutes les plateformes. Sony Interactive Entertainment recommande de jouer au titre sur PS4 Pro ou PS5 pour une expérience optimale”, a déclaré l'entreprise nippone dans un communiqué officiel publié dans les colonnes d'EuroGamer.

Pour rappel, les versions de Cyberpunk 2077 optimisées pour la PS5 et la Xbox Series X ne sont pas attendues avant la fin d'année 2021. Les possesseurs actuels des moutures PS4 et Xbox One pourront télécharger ces nouvelles versions sur leur console next-gen, une fois qu'elles seront disponibles.

