Cyberpunk 2077 : même la GeForce RTX 3090 peine à délivrer 60 FPS en 4K Ray Tracing et DLSS !

Cyberpunk 2077 a droit a ses premiers benchmarks officiels Nvidia, et le moins que l’on puisse dire c’est que le jeu pèse lourd sur les performances des RTX 30xx et 20xx. Apparemment, en 4K avec Ray Tracing et DLSS activés, même la RTX 3090 la plus bestiale peine à délivrer 60 FPS !

Les premiers benchmarks officiels de Cyberpunk 2077 nous ôtent d’un doute : oui ce jeu requiert un PC monstrueux pour réellement profiter d’une expérience « tous réglages au max ». Et encore ! Ce serait tout bonnement impossible si Nvidia n’avait pas inventé la technologie DLSS – ou Deep Learning Super Sampling pour les intimes.

Cette technologie utilise le deep learning pour upscaler les graphismes en temps réel, tout en épargnant un peu la puissance de calcul du GPU. Pour simplifier, le DLSS est fondamentalement une astuce qui vous permettra de profiter du jeu en 4K alors même que les graphismes sont rendus par le GPU à une définition inférieure. C’est donc dans ce contexte que l’on comprend les divers graphiques officiels fournis par le fondeur.

Cyberpunk 2077 pèse très lourd sur les performances des cartes Nvidia RTX !

La première salve de tests a été réalisée sur les RTX 3090, 3080 , 3070, 2080 Ti et 3060 Ti avec et sans DLSS et dans le mode « Qualité » avec Ray Tracing, sur une machine dotée d’un i9-10900K et 32 Go de RAM. Dans cette définition, on voit que la RTX 3090 est la seule carte capable de délivrer un peu plus de 60 FPS de manière stable sans DLSS.

L’activation de la fonctionnalité provoque un boost brutal du nombre d’images par seconde. La RTX 3090 passe à plus de 90 FPS, et la carte la moins puissante de la sélection, la RTX 3060 Ti se hisse au-delà de 60.

Le résultat se resserre dès que l’on passe en 1440p. Dès cette définition, il est impossible de profiter de 60 FPS stables sans activer le DLSS. Et encore, cela n’est vrai qu’avec la RTX 3090 et RTX 3080. Avec les autres cartes le jeu n’est vraiment jouable qu’à condition d’activer la fameuse technologie d’upscaling.

Or, lorsque vient le tour de la 4K c’est une vraie boucherie. Sans DLSS le jeu n’est tout bonnement pas jouable avec aucune carte Nvidia RTX, y compris la RTX 3090 qui affiche péniblement 22 FPS. Le DLSS améliore passablement les choses, mais gare aux écrans avec taux de rafraîchissement élevés.

Même avec une RTX 3090 et le DLSS activé, Nvidia arrive péniblement à 60 FPS, ce qui est étonnant puisqu’il n’y a pas grand chose de mieux sur la marché… (à part peut être les dernières cartes Radeon RX ?). Quoi qu’il en soit, si votre carte est dans l’équipe verte et que vous voulez absolument monter dans les FPS, il semblera plutôt indiqué de jouer en 1080p, même avec votre monstrueuse RTX 3090 !

