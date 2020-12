RTX 3080 Ti : Nvidia repousserait la sortie à février 2021

Nvidia aurait décalé la sortie de ses prochaines cartes graphiques : la RTX 3080 Ti serait prévue pour février prochain, tandis que la RTX 3060 serait lancée plus tôt, en janvier de l’année prochaine. La firme aurait attendu les annonces de AMD afin de pouvoir adapter ses produits à la concurrence.

Il y a du changement du côté de Nvidia. Les dates de sorties des prochaines cartes graphiques auraient été décalées, certaines avancées et d’autres retardées. C’est notamment le cas de la Geforce RTX 3080 Ti. Certaines sources annoncent que celle-ci sortirait finalement en février 2021. Si le constructeur n’a pas encore communiqué d’information officielle sur le sujet, on sait déjà qu’il travaille sur un modèle de GPU pour contrer les nouvelles cartes d’AMD.

C’est précisément pour cette raison que son annonce a été retardée. Nvidia a attendu le lancement de la RX 6000 Series pour adapter sa RTX 3080 Ti, dont une fuite a annoncé 20 Go de VRAM pour un prix inférieur à la RTX 3090. Si Nvidia décide de prendre son temps, c’est donc probablement qu’elle souhaite optimiser ses performances pour pouvoir proposer un système capable de concurrencer sa grande rivale. Il est donc possible que sa date de sortie soit de nouveau reculée à l’avenir.

La RTX 3060 est prévue pour janvier 2021

Si la RTX 3080 Ti a été retardée, c’est peut-être parce que Nvidia s’est concentré sur la production d’une autre carte graphique : la RTX 3060 12 Go. Cette dernière serait en effet prévu pour janvier de l’année prochaine. Là encore, la stratégie de la firme n’est pas due au hasard, puisque la Radeon RX 6700 XT de AMD, également en 12 Go, est elle aussi attendue dans cette période. Quant à une potentielle RTX 3050 Ti, elle serait finalement présentée pour une RTX 3060 6Go, puisque que leurs composants seraient les mêmes.

À lire également : Pénurie des RTX 3070, 3080 et 3090 : vous n’aurez peut-être pas les cartes graphiques à Noël

Nvidia semble donc caler ses sorties sur celles de AMD. Cette dernière a frappé fors il y a quelques semaines en présentant la Radeon RX 6800 XT, dont les premiers benchmarks 4K enterrent la GeForce RTX 3090. La compagnie a ainsi été repoussée dans ses retranchements et forcée de revoir sa proposition. Reste à savoir si les cartes de Nvidia seront à la hauteur des promesses de AMD. Et vous, avez-vous un pronostic sur les annonces à venir ? On attend vos commentaires sur le sujet.

Source : Igor’s Lab