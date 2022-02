Cyberpunk 2077 : de la 4K sur PS5 et Xbox Series X ? Pas vraiment

Les version next-gen de Cyberpunk 2077 pour la PS5 et la Xbox Series X sont enfin disponibles. Parmi les promesses faites par CD Projekt RED, il y a l'assurance d'offrir une définition 4K. Alors promesse tenue ? Absolument pas comme le prouvent les spécialistes de Digital Foundry.

Après un an et demi d'attente, CD Projekt RED a enfin officialisé le lancement des versions optimisées pour la PS5 et la Xbox Series X de Cyberpunk 2077 ce 15 février 2022. Ces moutures next-gen s'accompagnent de nombreuses améliorations par rapport à la version old-gen du titre. Parmi les promesses faites par le studio, l'assurance de profiter d'une résolution dynamique en 4K, que ce soit en mode Performance (4K 60 FPS sans Ray Tracing) ou bien en mode Fidélité (4K 30 FPS avec Ray Tracing activé).

Après la sortie de ces versions tant attendues, de nombreux spécialistes se sont rués dessus pour analyser et comparer le rendu obtenu par rapport à celui du PC. Sans surprise, la version PC reste évidemment supérieure en tout point, que ce soit en qualité graphique, en temps de chargement ou encore sur le Ray Tracing (bien plus complexe, à condition d'avoir une configuration musclée).

Finalement, pas de 4K sur Cyberpunk 2077 sur PS5 et Xbox Series X

Or, les spécialistes reconnus du site Digital Foundry se sont penchés à leur tour sur les version PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077. Et si ces moutures apportent les améliorations promises par les développeurs, il s'avère que le studio a encore enjolivé les choses sur un aspect précis.

En effet, la résolution 4K promise par CD Projekt RED n'est pas atteinte sur les consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft. “La mise à l'échelle dynamique de la résolution peut fonctionner, mais tous les résultats sur toutes les consoles fournissent la même valeur dans tous les scénarios”, assurent ces experts. En effet, la résolution n'atteint jamais les 2160p, dans tous les modes d'affichage.

En mode Performance sur PS5, Cyberpunk 2077 s'affiche dans une fenêtre de résolution dynamique entre 1260p et 1729p, tandis que sur Xbox Series, on parle plutôt d'une fourchette entre 1382p et 1782p exactement. Bien entendu, il s'agit d'une amélioration significative pour les deux consoles, qui jusqu'alors proposaient une résolution oscillant entre 972p et 1200p. Mais quoi qu'il en soit, le sacro saint 4K 60 FPS n'est pas encore là sur Cyberpunk 2077.