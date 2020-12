Cyberpunk 2077 : le jeu est disponible en prétéléchargement sur GOG Galaxy

Si vous avez précommandé Cyberpunk 2077 via GOG, sachez qu’il est possible de lancer le prétéléchargement du jeu dès ce lundi 7 décembre 2020. Bien évidemment, il faudra toutefois attendre la sortie officielle le 10 décembre pour débuter votre périple dans Night City.

L’attente fut au combien longue depuis l’officialisation de son existence en 2012. Après plus de sept ans de développement, et des reports à foison, Cyberpunk 2077 sera enfin disponible ce 10 décembre 2020 sur la quasi-totalité des plateformes actuelles, à l’exception de la Nintendo Switch.

Selon nos confrères du site IGN, il est possible de prétélécharger le titre de CD Projekt RED dès ce lundi 7 décembre, à condition que d’avoir précommandé le jeu sur GOG Galaxy. La plateforme vient d’officialiser la nouvelle il y a quelques minutes seulement. « Dès aujourd’hui, vous pouvez précharger tous les fichiers nécessaires à l’installation de Cyberpunk 2077. Ainsi vous pourrez plonger très rapidement dans le plus attendu des RPGs en monde ouvert le 10 décembre, date de la première du jeu », écrivent les équipes de GOG sur leur site officiel.

À ce sujet, la plateforme en partenariat avec les développeurs du studio polonais a réalisé une courte vidéo pour remercier les joueurs d’avoir choisi GOG Galaxy pour précommander Cyberpunk 2077. Notez qu’en essayant de lancer le jeu avant la date fatidique, les joueurs profiteront d’un easter egg signé Keanu Reeves, alias Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077. On y notamment une image des Badlands, la zone désertique située autour de la métropole de Night City. Le tout accompagné d’un conseil de Silverhand : « Retourne dormir Samouraï ! Ce n’est pas encore le 10 décembre ».

Pour rappel, CD Projekt RED a récemment confirmé qu’il sera possible de transférer ses sauvegardes PS4 et Xbox One vers les versions PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077. Une bonne nouvelle pour tous les joueurs qui vont démarrer l’aventure sur current-gen, avant de pouvoir migrer sur les consoles de nouvelle génération.

Si les versions next-gen du titre promettent un framerate à 60 images par seconde, il faudra toutefois attendre le premier trimestre 2021 pour goûter à une « vraie » mouture PS5 et Xbox Series X de Cyberpunk 2077. Cette « mise à jour massive » devrait inclure notamment la prise en charge du Ray-Tracing ou encore une utilisation innovante de la DualSense de la Playstation 5.

Source : IGN