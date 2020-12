Cyberpunk 2077 : votre carte graphique est-elle assez puissante pour faire tourner le jeu ?

Vous avez acheté Cyberpunk 2077, mais votre PC peut-il seulement faire tourner le jeu ? Au-delà des configurations requises officielles, le site Guru3D a décidé de mener des tests de performances indépendants particulièrement poussés. Le verdict ? En matière de cartes graphiques, il est préférable de viser le haut du panier. Et d’éviter d’activer à tout prix les réglages Ultra dans les définitions élevées.

Faut-il un ordinateur de la NASA pour faire tourner Cyberpunk 2077 dans les meilleures conditions ? Le site Guru3D a testé plus de 30 cartes graphiques avec Cyberpunk 2077 pour connaître leurs performances précises en jeu. L’occasion de savoir où se place vraiment votre machine, et peut-être envisager quelques upgrades, ou de jouer sur une plateforme en ligne comme Stadia. Guru3D a ainsi passé sur le grill une trentaine de cartes graphiques, dont la GeForce GTX 1080 Ti, les différentes versions de la GeForce RTX 2080, et puis bien sûr les dernières cartes Nvidia RTX 3060, 3070, 3080 et 3090.

Du côté de chez AMD, Guru3D a testé les dernières cartes Radeon RX 6000 series, dites « Big Navi », dont les Radeon RX 6800, Radeon RX 6800 XT et Radeon RX 6900 XT. On trouve également des modèles antérieurs comme les RX 5000 series (RX 5600 XT, 5700/XT) et des modèles RX Vega 56 et 64. Ainsi que des cartes populaires bien que plus modestes, comme les RX 570, 580 et 590.

Cyberpunk 2077 : voici les configurations minimales requises officielles

Les configurations minimales requises en fonction des modes et définitions sont connues depuis longtemps. CD Projekt Red avait en effet posté sur son compte twitter l’infographie ci-dessus, en amont de la sortie du jeu. Pour le commun des mortels cela signifie surtout une configuration minimale de ce type :

Windows 7 ou 10 64-bit

DirectX 12

Intel Core i5-3570K ou AMD FX-8310

RAM : 8 Go

Nvidia GTX 780 3 Go ou AMD Radeon RX 470

SSD 70 Go

Avec comme configuration recommandée :

Windows 10 64-bit

DirectX 12

Intel Core i7-4790 ou AMD Ryzen 3 3200G

RAM : 12 Go

Nvidia GTX 1060 6GB ou AMD Radeon R9 Fury

SSD 70 Go

Cyberpunk 2077 : les tests de Guru3D

Pour ses tests, Guru3D a utilisé la machine suivante, avec bien sûr l’une des 30 cartes graphiques et les derniers drivers disponibles et la version la plus actualisée de Windows 10 :

Ryzen 9 5950X

X570 (ASUS Crosshair VIII HERO)

16GB DDR4 3600 MHz CL14

NVMe, M.2. SSD

La raison d’être du CPU 16 coeurs de la configuration était selon Guru3D d’éviter les effets de goulet d’étranglement graphiques qui peuvent parfois être liés à un CPU sous-dimensionné. La première conclusion c’est que les réglages Ultra ne sont pas toujours recommandés. Ce mode est en effet incroyablement lourd, et pour retrouver quelque chose d’à peu près jouable il est vivement conseillé de passer plutôt sur le réglage graphique Moyen ou Elevé. Guru3D note que la différence est faiblement perceptible sur la plupart des écrans.

En outre, on le savait déjà, mais le DLSS est un must à activer sur les cartes Nvidia RTX si vous avez envie de profiter du Ray Tracing. Voici quelques uns de leurs résultats sur des cartes Nvidia avec le Ray Tracing et le DLSS activé en Full HD, FHD+ et 4K :

Le Full HD est sans conteste la définition la plus grand public. On peut facilement pousser un peu les réglages du jeu avec à peu près toutes les cartes de la sélection dans cette définiton. Voici par exemple les performances en images par seconde des 30 cartes en Full HD avec les réglages Ultra :

Dès le passage en FHD+, on constate que seules les cartes au-dessus de la GeForce GTX 1070 atteignent 24 images par seconde en Ultra. Pour la 4K, n’espérez tout simplement pas pouvoir sélectionner les réglages Ultra si vous n’avez pas, au moins, une GeForce RTX 2080. Et on ne parle même pas des taux de rafraichissement les plus élevés : pour l’heure, par exemple, le 120 FPS semble tout simplement intouchable y compris avec une Nvidia RTX 3090 en Full HD…

Si cela vous intéresse, Guru3D propose une pluie de tests additionnels, comme par exemple l’utilisation de la VRAM dans les scènes complexes ou l’apparition de glitches en fonction des réglages et modèles de cartes. Pour les consulter, suivez simplement le lien source en fin d’article !

Source : Guru3D