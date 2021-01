Cyberpunk 2077 : ce bug vous permet de courir plus vite que les voitures !

Ce nouveau bug découvert dans Cyberpunk 2077 permet aux joueurs de se déplacer à vitesse grand V. Il s'agit en fait d'un glitch qui apparaîtrait assez facilement après l'installation d'un mod cyberware “Maneuvering System”.

Depuis sa sortie sur PS4/PS5, Xbox One/Series, PC et Stadia, on parle surtout de Cyberpunk 2077 à cause de ses nombreux bugs. Sur console, en particulier, le nouveau titre de CD Projekt Red en devient souvent injouable, sans parler des graphismes qui ont jusqu'ici du mal à tenir la comparaison avec les versions PC/Stadia. Cela a d'ailleurs poussé le studio et divers distributeurs à proposer des remboursements pendant une durée limitée.

Mais à côté de ce faux départ, il y a aussi les autres glitches plus amusants que de nombreux joueurs de Cyberpunk 2077 s'affairent à exploiter. Comme ce bug découvert par un redditeur, et qui permet de courir plus vite que The Flash (voir la vidéo plus bas). Il s'agit visiblement d'un bug lié à un cyberware. Pour l'activer, il vous faut le cyberware Maneuvering System que vous pouvez vous faire installer à la clinique d'Octavio à Arroyo, Santo Domingo.

Lire également : Cyberpunk 2077 – certaines portions de la ville ne sont pas terminées

Cyberpunk 2077 : le bug de la course folle

Ce mod vous permet normalement de réaliser des esquives alors que vous sautez dans les airs. Or si vous vous précipitez en avant en plein saut, une fraction de seconde avant de toucher le sol, V va alors se mettre à courir très vite. Au fil des sauts vous irez bien plus vite que ce qui devrait être normalement possible :

Et ce n'est pas tout. Comme le montre le youtubeur Max Dakka, il est possible de combiner ce glitch avec un autre cyberware, les jambes avec “tendons renforcés”. Cela permet de gagner en hauteur lors de ces courses folles.

Malgré les bugs, les joueurs semblent pour le moment plutôt apprécier Cyberpunk 2077 : le jeu s'est déjà écoulé à plus de 13 millions de copies. Espérons que les difficultés au lancement du jeu se feront oublier au fil des prochaines mises à jour de Cyberpunk 2077.