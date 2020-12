Cyberpunk 2077 : certaines portions de la ville ne sont pas terminées

Des joueurs de Cyberpunk 2077 viennent de découvrir que le nouveau hit de CD Projekt n'était pas complètement abouti. Certaines parties de la ville dans laquelle le joueur évolue sont manquantes.

Si les jeux Open World permettent une immersion et une interaction totales avec le monde qu'ils créent, ils souffrent parfois de bugs à l'immensité de leur univers. Cyberpunk 2077 n'échappe pas à la règle : des joueurs viennent en effet de découvrir que des parties de la ville Night City ne sont pas achevées.

Après l'affaire des bugs et des pénis qui apparaissent partout, Cyberpunk 2077 serait-il victime d'un énième problème source d'agacement pour les joueurs ? Peut-être, mais cette fois, à la décharge des développeurs, celui-ci est plus complexe à détecter puisqu’inhérent à la nature même du jeu.

Certains endroits de la ville de Cyberpunk 2077 ne sont pas encore achevés

Contrairement à bon nombre de jeux en Monde Ouvert, Cyberpunk 2077 ne possède aucun mur invisible, aucune barrière ne délimitant les déplacements du joueur. Cyberpunk 2077 offre une liberté totale, ce qui n'est pas sans occasionner quelques problèmes. Comme le montre la petite vidéo ci-dessous, quand on se déplace dans certains quartiers de la ville, on peut parfois tomber dans le vide. Le joueur BurritoGlasses explique qu'il a tenté à plusieurs reprises d'accéder à l'endroit concerné, mais que le bug est systématiquement réapparu. Impossible d'y échapper donc, même en chargeant différents fichiers de sauvegarde.

Cyberpunk 2077 ayant été sans cesse repoussé, on peut s'étonner de la présence de ce genre de bugs. Pourquoi les développeurs ne l'ont pas détecté avant la sortie du jeu ? La situation sanitaire due au Coronavirus n'a probablement pas aidé, puisque les développeurs ont dû terminer cette année le jeu de chez eux plutôt que dans les locaux de CD Projekt en Pologne. En outre, l'immensité du jeu fait qu'il est difficile de tout prévoir et d'anticiper tous les détails graphiques que le joueur va percevoir.

Le problème sera probablement résolu un jour par l'équipe de CD Projekt, même si ce n'est pas pour tout de suite. Les développeurs ont actuellement d'autres soucis à régler face au déluge de bugs du jeu et de mécontentements qui en découlent. Et malgré le remboursement du jeu auprès des joueurs déçus, l'éditeur est sous la menace d'une plainte de la part de ses actionnaires à cause de la mauvaise qualité du jeu sur Xbox One et PS4. Les développeurs enchaînent donc les mises à jour de Cyberpunk 2077, mais cela suffira-t-il à améliorer la réputation désormais bien entachée du jeu ? Rien n'est moins sûr.