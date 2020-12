Cyberpunk 2077 : voici à quoi ressemble le jeu avec les graphismes poussés au minimum

Un Youtubeur s’est amusé à mettre les graphismes de Cyberpunk 2077 au minimum. Il ne s’est pas contenté d’aller dans les options et de tout mettre en « low », puisqu’il est allé plus loin en fouillant dans le code source du jeu. Le résultat est… artistique.

Cyberpunk 2077 connaît des problèmes graphiques sur console, mais sur PC, le jeu est magnifique, surtout si vous êtes équipé d’une carte graphique récente. Les vidéos du titre tournant avec toutes les options poussées à fond pullulent sur le net, mais un Youtubeur a décidé de faire exactement l’inverse.

A lire aussi – Cyberpunk 2077 : date de sortie, prix, plateformes et durée de vie

Low Spec Gamer est un Youtubeur spécialisé dans les vidéos où il s’amuse à faire tourner les jeux avec leurs graphismes au minimum. Il ne se contente pas de baisser toutes les options dans les menus, puisqu’il va trifouiller dans le code source du jeu pour aller encore plus bas, dans des options réservées aux développeurs.

Une bouillie de pixels presque artistique

Le résultat est un jeu qui n’a plus rien à voir avec le produit de base. A côté, la version PS4 Fat, c’est de la next gen. Les rues de Night City ressemblent à une bouillie de pixels et il est très difficile de progresser dans ces conditions. De même, certains passages sont méconnaissables, comme cette séquence au début de l’aventure où l’on reconnait à peine Dexter Deshawn.

Dans sa vidéo, Low Spec Gamer explique sa démarche et vous pouvez la reproduire sur votre PC. L’avantage, c’est que le jeu tourne sur de toutes petites configs avec ça, mais à quel prix ? Le Youtubeur n’en est pas à son coup d’essai, loin de là. Il y a cinq ans, il avait par exemple fait la même chose avec le précédent jeu de CD Projekt: The Witcher 3. Le résultat final était impressionnant, Geralt semblant errer dans un univers tout droit sorti d’un MMORPG du début des années 2000.

Concernant Cyberpunk 2077, il fait des prouesses en termes de graphismes (malgré les bugs). Mais pour profiter du titre avec toutes les options en ultra et le ray-tracing à fond, il vous faudra vous doter d’une machine de guerre avec une RTX 3080 minimum.