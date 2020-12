Cyberpunk 2077 : CD Projekt ne garantit pas que les joueurs PS4/PS5/Xbox seront remboursés

CD Projet Red ne garantit pas que tous les joueurs PS4/PS5/Xbox déçus par Cyberpunk 2077 puissent obtenir un remboursement. En l’absence d’accord exceptionnel, Sony et Microsoft peuvent refuser de rembourser les joueurs. Pour l’heure, la question du remboursement est laissée à l’appréciation du service clientèle des deux fabricants.

La version PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 n’est pas à la hauteur de la version Stadia et PC. Sur console, le jeu est tout simplement criblé de bugs. De l’aveu même de CD Projekt Red, les versions PS4 et Xbox n’étaient pas prêtes lors du lancement. Le studio polonais admet s’être focalisé sur les versions next-gen, PC et Stadia au détriment des consoles d’ancienne génération.

Pour corriger le tir, CD Projekt Red s’est rapidement engagé à déployer des mises à jour. Dès le mois de janvier 2021, un patch devrait corriger la plupart des dysfonctionnements. Sous pression, le studio a aussi promis de rembourser tous les joueurs PlayStation et Xbox déçus par le titre. « Si vous n’êtes pas satisfait par le jeu sur console et que vous ne souhaitez pas attendre les mises à jour, vous pouvez demander un remboursement de votre exemplaire » promettait CD Projekt Red dans un communiqué. Le studio polonais encourageait les joueurs à contacter le service client de Sony et Microsoft pour obtenir un remboursement intégral de leur copie numérique. « Pour les achats numériques, vous pouvez passer par les procédures de remboursement du PSN (PlayStation Network) et de Xbox » soulignait CDPR.

Pas d’accord entre CD Projekt Red et Sony/ Microsoft

Malheureusement, CD Projekt Red ne s’est pas concerté avec Microsoft et Sony avant de promettre un remboursement aux joueurs. Lors d’un appel avec les actionnaires du studio, Michal Nowalowski, vice-président de CD Projekt Red, explique : « Microsoft et Sony ont des politiques de remboursement pour chaque produit commercialisé dans leur boutique. Ces politiques ne sont pas mises en place uniquement pour nous ».

Concrètement, les deux fabricants de console ne se sont pas engagés à rembourser toutes les copies de Cyberpunk 2077. « Chaque personne ayant acheté un jeu sur le PlayStation Network ou le magasin Microsoft peut demander un remboursement, si cela respecte certaines conditions » poursuit Michal Nowalowski. Aucune procédure exceptionnelle n’a donc été mise en place par CD Projekt Red pour assurer que les personnes déçues obtiennent gain de cause.

Le communiqué publié par le studio laissait pourtant supposer que les remboursements étaient garantis. Michal Nowalowski estime que la déclaration de CD Projekt Red a été mal interprétée. « Nous n’encourageons pas les joueurs à retourner le jeu; nous espérons qu’ils nous donneront une chance de l’améliorer sur les consoles d’ancienne génération » résume le responsable.

Sony et Microsoft sont libres de refuser les remboursements

Comme le rapportent plusieurs témoignages, le service clientèle de Sony et Microsoft a donc refusé de rembourser certains acheteurs. Sans accord avec CD Projekt Red, les remboursements sont soumis au bon vouloir du service client. En l’absence de consigne précise, certains agents appliquent à la lettre la politique standard, qui consiste à refuser un remboursement si le joueur a déjà commencé à jouer.

Comme toujours, Sony se montre d’ailleurs plus rigide que Microsoft. « Aucun remboursement n’est possible si le téléchargement du contenu numérique ou l’obtention du contenu en streaming et des consommables de jeu a débuté » peut-on lire dans les conditions de remboursement du PlayStation Store. Néanmoins, certains joueurs ont pu obtenir un remboursement de leur jeu PS4 en argumentant avec l’assistance. Contacté par un internaute, le support client PlayStation rappelle qu’à « moins que l’information concernant un remboursement ne provienne de Sony, vous ne pouvez pas la considérer comme légitime ».

Contacté par The Verge, Microsoft a réagi en rappelant les termes de ses conditions d’utilisation : « Nous fournissons des remboursements de produits de jeux numériques dans le cadre d’une expérience d’achat cohérente et fiable. […].Pour demander un remboursement Xbox, veuillez suivre les étapes répertoriées sur notre page de remboursement ». Sur son site web, la firme de Redmond explique déterminer « l’admissibilité au remboursement » sur base « d’une variété de facteurs comme le temps écoulé depuis la date d’achat, le temps écoulé depuis la sortie et l’utilisation du produit ». Là encore, il devrait être possible de négocier un remboursement. Malheureusement, il n’y a aucune garantie.

