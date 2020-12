Cyberpunk 2077 : CD Projekt avait « sous-estimé l’ampleur des problèmes »

Après les débuts calamiteux de Cyberpunk 2077, CD Project n’a eu d’autres que de présenter ses excuses. Le studio explique s’être lui-même imposé des délais irréalisables et évoque même la pandémie de coronavirus comme raison du massacre. Il promet également que des patchs arriveront bientôt pour réparer les dégâts.

« Nous avons sous-estimé l’ampleur et la complexité des problèmes, nous avons ignoré les signaux d’alarme qui nous disait de retarder la sortie du jeu. » CD Projekt s’est enfin expliqué sur le désastre qu’a été le lancement de Cyberpunk 2077, surtout les consoles last gen. Le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio de développement a réalisé le niveau de mécontentement des joueurs. Le jeu est en effet criblé de bugs, au point de faire apparaître des pénis sans raison.

Après de premières excuses qui ont fait réagir Elon Musk dans deux tweets étranges, CD Projekt est enfin revenu sur l’affaire. « Après 3 reports, nous, le comité de direction, étions trop concentrés sur l’objectif de sortir le jeu. […] Ça a été la mauvaise stratégie et c’est contraire à notre philosophie. De plus, durant la campagne de promotion, nous avons montré le jeu quasi exclusivement sur PC. Les joueurs ont perdu confiance en nous. »

CD Projekt a mal évalué la charge de travail

Le studio évoque également les contraintes liées à la pandémie de COVID-19, qui l’a empêché de faire tester le jeu par une partie de ses employés. Néanmoins, il reconnaît qu’il ne s’agit pas là d’une raison majeure pour le résultat délivré. En effet, CD Projekt confesse avoir « travaillé sur les versions last-gen » et ajoute avoir pensé « pouvoir réussir à temps ». Par ailleurs, Cyberpunk 2077 semble être passé sous le radar des vérifications de Sony et Microsoft, pour les versions PS4 et Xbox One. Le studio explique qu’en réalité, il pensait pouvoir réparer les bugs avant la sortie et estime que « la faute est entièrement de [son] côté ».

Malgré tout, le jeu a connu un très bon départ et a même permis à Steam de battre son record d’affluence. Reste que les joueurs de PS4 et Xbox One doivent se contenter d’une version (très) mal optimisée. Heureusement, CD Projekt a affirmé que les futurs patchs, annoncés pour pour janvier et février 2021, devraient permettre au jeu de tourner sans crash ou bug et avec un rendu graphique nettement amélioré. Le studio a également fait référence à la qualité des PNJ et prévoit de renforcer leur IA. Aucune information n’a pour l’heure été donnée sur le mode multijoueur, les développeurs préférant probablement se concentrer sur le mode histoire.

Source : Eurogamer