CyberGhost : -83 % et 4 mois d’abonnement offerts avec cette nouvelle offre

Avec CyberGhost, naviguez sur internet en toute sécurité et débloquez les contenus dont l’accès est géographiquement restreint. Grâce au protocole WireGuard, jouissez d’une connexion rapide et d’un chiffrement puissant de vos données. Et pas besoin de vous ruiner, le service VPN est actuellement en promotion.

CyberGhost est une solution VPN complète qui renforce votre confidentialité et votre sécurité en ligne, améliore l’expérience utilisateur lors de la navigation et permet d’accéder à des contenus qui ne sont normalement pas disponibles dans le pays où nous résidons. Il s’agit en somme d’un service à tout faire qui va bouleverser, pour le mieux, votre quotidien sur internet.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Les raisons qui poussent un nombre croissant d’internautes à faire confiance à un service VPN comme CyberGhost sont multiples. Le volet respect de la vie privée, confidentialité et sécurité est bien sûr important. En utilisant un VPN, vous dissimulez votre adresse IP aux sites internet, aux plateformes auxquelles vous vous connectez, et même à votre FAI. CyberGhost va aussi bloquer les différents traqueurs qui peuvent pister votre activité sur le web et vous identifier, ainsi que supprimer les publicités intrusives et les malwares que peuvent abriter certaines pages visitées, pubs affichées ou fichiers téléchargés.

Un VPN est aussi le moyen le plus efficace pour contourner les restrictions liées à la géolocalisation. Comme vous le savez, le catalogue des plateformes de SVOD est réduit en France par rapport à d’autres pays pour des questions de droit et à cause de la chronologie des médias. Avec CyberGhost, vous pouvez accéder au Netflix US ou visionner un film en streaming quelques mois seulement après sa sortie au cinéma, ce qui est impossible chez nous. Et au contraire, depuis l’étranger, un VPN donne accès à nos services français : MYTF1, 6Play, myCanal, OCS, France TV, Molotov…

Enfin, pour les adeptes de jeu vidéo en ligne, sachez qu’un VPN peut contribuer à réduire la latence et à vous protéger d’attaques par déni de service.

En quoi CyberGhost fait mieux que les autres services VPN ?

CyberGhost est une plateforme VPN dite premium, qui embarque un grand nombre de fonctionnalités que l’on ne retrouve pas partout, et qui dispose d’une infrastructure particulièrement performante. Elle met à disposition de ses utilisateurs un gigantesque réseau constitué de plus de 9 000 serveurs répartis dans plus de 90 pays. Certains de ces serveurs sont spécialement optimisés pour une plateforme de streaming associée à une localisation. Il existe par exemple un serveur spécialisé pour Netflix US, un autre pour 6Play France, un autre pour HBO Max en Espagne… Ces serveurs garantissent à la fois d’accéder aux contenus désirés et d’offrir la meilleure qualité d’image possible.

Un unique compte CyberGhost peut être utilisé sur sept appareils à la fois, avec des applications dédiées pour Android, iOS, Windows, Linux et macOS, des extensions de navigateur pour Chrome et Firefox, ainsi que la possibilité d’installer le VPN directement au niveau du routeur pour octroyer une connexion sécurisée à tous les appareils de la maison. Rappelons que l’abonnement donne droit à une bande-passante sans restrictions ni limites. CyberGhost, c’est aussi un service client particulièrement attentionné, disponible en français 24h/24 et 7j/7.

CyberGhost a recours à trois protocoles : OpenVPN, IKEv2 et WireGuard. Le dernier est déployé sur de plus en plus de serveurs et est considéré comme l’un des protocoles les plus prometteurs, alliant la sécurité au niveau de celle d’OpenVPN et des performances à celles d’IKEv2, soit le meilleur des deux mondes. Cela permet à CyberGhost de proposer une connexion fiable, stable et rapide en toutes circonstances.

Le VPN protège ses utilisateurs avec le chiffrement AES 256-bits, utilisé par bien des services de renseignement dans le monde pour ses puissants algorithmes impossibles à tromper. Des fonctionnalités comme le Kill Switch ou les protections contre les fuites de DNS ou d’adresses IP contribuent aussi à la sécurité de CyberGhost, qui applique par ailleurs une politique de non-conservation des données. Ses serveurs fonctionnent avec de la RAM plutôt qu’avec des disques durs pour s’assurer que les informations ne soient jamais conservées et ne tombent pas entre de mauvaises mains.

CyberGhost est en promotion

Le plan de deux ans d’abonnement à CyberGhost est actuellement assorti de quatre mois offerts et coûte 56,94 euros, pour 24 mois d’utilisation donc. Ce tarif revient à payer 2,03 euros par mois, un prix très attractif relativement à la qualité des prestations proposées. Cela représente une économie de 83 % par rapport à un abonnement mensuel où l’on est facturé tous les mois.

Et pour 1 euro supplémentaire mensuel, vous pouvez bénéficier de la suite CyberGhost Security pour Windows, qui inclut un puissant antivirus ainsi que l’assistant de mises à jour Security Updater. Ce dernier permet d’installer rapidement les versions les plus récentes de ses programmes afin de profiter des nouvelles fonctionnalités et des patchs de sécurité disponibles.

Une fois abonné, vous disposez de 45 jours de garantie satisfait ou remboursé. Vous ne prenez donc aucun risque à essayer la plateforme, si vous n’êtes pas convaincu, vous récupérez votre argent sans avoir à justifier votre décision.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par CyberGhost.