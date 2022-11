Singles’Day : la tablette Lenovo Xiaoxin Tab P11 Pro 2021 passe à 276 € chez AliExpress

Le Xiaoxin Pad Pro 2021 de Lenovo est actuellement en promotion durant le Singles’Day d’AliExpress. Cette version équipée d’un Snapdragon 870 se retrouve ainsi à seulement 276,80 € avec le coupon de 4€ et le code promo SDXFR30. Ne tardez pas, les stocks fondent comme neige au soleil !

Bon plan : la tablette Lenovo Xiaoxin Tab P11 Pro 2021 en promotion sur AliExpress

Sortie en mai 2021, la Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 affiche des caractéristiques qui lui permettent encore aujourd’hui d’avoir un excellent rapport qualité-prix. Avec son écran OLED de 11.5″ de 2560 x 1600 pixels et sa fréquence de rafraîchissement de 90Hz, c’est une tablette fluide et performante. Elle est actuellement en vente à 276,80 € avec le coupon de 4 € et le code promo SDXFR30 sur AliExpress à l’occasion du Singles’Day.

La tablette Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 est une tablette WiFi/Bluetooth 5.1 qui fonctionne sous Android 11 et qui a des caractéristiques impressionnantes pour son prix. Dotée d’un processeur Qualcomm Snapdragon 870, elle dispose de 6 Go de RAM et d’une capacité de stockage de 128 Go.

La Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 est munie de 4 hauts-parleurs JBL qui offrent une excellente qualité de son, tant dans les aigus que les graves. Elle est également équipée de 2 caméras à l’arrière, un objectif ultra-grand angle de 5 mégapixels et un autre capteur de 13 mégapixels. À l’avant, on retrouve également deux caméras de 8 mégapixels, la première sert de webcam ou pour prendre des selfies. La seconde prend en charge l’identification faciale. Le déverrouillage peut également se faire par empreintes digitales.

Avec une batterie grande capacité de 8600 mAh, vous avez une autonomie d’environ 15 heures en lecture vidéo. Vous pouvez même utiliser la batterie de la tablette pour recharger vos autres appareils grâce à la recharge inversée.

