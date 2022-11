Ryzen 5 5600G : l’excellent processeur AMD est à son meilleur prix

Un processeur dédié au jeu et de la marque AMD fait l'objet d'un bon plan intéressant chez Amazon. L'excellent Ryzen 5 5600G passe en effet sous les 150 euros et c'est le bon moment pour l'acquérir !

N'attendez peut-être pas le prochain Black Friday pour vous procurer un processeur dédié au gaming ! En ce moment, Amazon propose en effet une offre intéressante sur l'achat d'un processeur de la marque AMD.

À l'occasion d'une offre à durée indéterminée, le processeur AMD Ryzen 5 5600G est vendu par le célèbre site e-commerce au prix de 145,99 euros au lieu de 258,30 euros ; soit une réduction de plus de 110 euros par rapport au tarif conseillé. Pour information, il s'agit d'un article vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais pour les membres Prime.

Concernant les caractéristiques techniques du produit, on retrouve un CPU de 6 cœurs, 12 threads, une mémoire cache L2 totale de 3 MB et une enveloppe thermique nominale de 65 W. Idéal pour les PC tournant sous les systèmes d'exploitation Microsoft Windows et Ubuntu, le processeur AMD Ryzen 5 5600G peut atteindre une fréquence maximale de 4,4 Ghz en mode boost et assure une compatibilité avec les cartes mères embarquant un socket AM4.