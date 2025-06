Le airfryer Ninja Foodi Flex 7-en-1 de 10,4L passe à son prix le plus bas pour les soldes !

Les soldes sont le meilleur moment pour trouver un airfryer de qualité et une grande capacité à petit prix. Grâce à une baisse de prix cumulée avec un code promo, vous pouvez vous offrir la friteuse sans huile Ninja Foodi Flex de 10,4 L à 179,99 € au lieu de 269,99 €. Une très belle affaire !

La marque Ninja casse ses prix pendant les soldes. Le géant américain, spécialiste des airfryers, propose de nombreux modèles avec des tailles et des fonctionnalités différentes en fonction de vos besoins.

Le Ninja Foodi Flex de 10,4 L est un airfryer de grande capacité, à la fois puissant et complet avec pas moins de 7 modes de cuisson. C'est le modèle parfait pour cuisiner rapidement pour toute une famille.

Cuisiner sainement prend plus de temps que de réchauffer un plat industriel au micro-ondes. Mais heureusement, il existe maintenant une solution pour préparer des repas sains pour plusieurs personnes sans vous prendre la tête ni perdre du temps : le Ninja Foodi Flex 7-en-1 10,4 L.

Ce airfryer grand format est pensé pour les familles ou pour les amateurs de batch cooking. Avec sa capacité de 10,4 litres, il permet de préparer des repas complets pour de grandes tablées jusqu’à 8 convives, tout en réduisant la consommation d’huile et d’électricité.

Son grand compartiment de cuisson peut être utilisé comme un seul espace ou divisé en deux zones indépendantes grâce à un séparateur amovible. Et avec la technologie Dual Zone, vous pouvez ainsi faire cuire deux plats différents en simultané, à des températures distinctes. Un poulet rôti d’un côté, des légumes croustillants de l’autre : tout est possible. Et pour encore plus de confort, la fonction SYNC permet de synchroniser les temps de cuisson. De cette façon, les deux préparations sont prêtes exactement au même moment pour pouvoir vous mettre à table et que tout soit parfaitement chaud.

Le Ninja Foodi Flex n’est pas une simple friteuse sans huile. Cet airfryer propose sept modes de cuisson intégrés qui couvrent l’essentiel de vos besoins au quotidien. Vous pouvez frire à l’air libre avec le mode Air Fry, obtenir un croustillant extrême avec Max Crisp, rôtir viandes et légumes avec Roast, ou encore cuire vos gâteaux avec le mode Bake. Il dispose aussi d’une fonction Reheat pour réchauffer les plats sans les dessécher, d’un mode Déshydratation pour réaliser des snacks sains faits maison, et d’une option Prove, parfaite pour faire lever les pâtes à pain.

Par ailleurs, la température est réglable de 40 à 240 °C et le temps de cuisson est entièrement personnalisable. Cette large amplitude vous offre une maîtrise totale, que vous souhaitiez simplement faire dorer des frites ou cuire un dessert à basse température.

Avec son design bien pensé, sa grande capacité et ses multiples fonctionnalités, le Ninja Foodi Flex s’impose comme un incontournable pour ceux qui veulent gagner du temps en cuisine tout en adoptant une alimentation plus saine et variée. Un vrai allié du quotidien pour les familles exigeantes.