Pornhub devient 100% gratuit comme Canal+

Pornhub annonce sur les réseaux sociaux que l’accès premium est débloqué pour tous les Français suite à l’annonce du confinement de la population tricolore. Cet accès durera jusqu’à la fin du mois de mars. Une initiative que la plate-forme de streaming pour adulte avait déjà prise en Italie quelques jours auparavant.

Les Français ayant maintenant du temps à perdre dans leur salon, les offres se multiplient pour attirer leur attention. Plusieurs initiatives ont été prises par certaines plates-formes de streaming ou diffuseurs audiovisuels. Hier, nous rapportions que Canal+ offre l’accès à sa chaine à tous les Français non abonnés. Cet accès est offert uniquement à partir des Box (ADSL ou Fibre) des quatre opérateurs (SFR, Orange, Bouygues Telecom et Orange).

Autre exemple, en provenance cette fois de la plate-forme de streaming pour adultes Pornhub. Cette dernière annonce que l’accès premium est débloqué pour tous les utilisateurs bloqués en France. L’accès premium permet notamment d’accéder aux contenus sans publicité et au format HD. Et la plate-forme reversera une partie des revenus générés pour aider dans la lutte contre le virus.

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Pornhub explique que cet accès premium est offert aux pays subissant une quarantaine. Puisque la France y est soumise à partir d’aujourd’hui, nous rejoignons donc les Italiens qui en profitent depuis une petite semaine. L’offre est valable jusqu’à la fin du mois de mars. Reste à savoir si la générosité de la plate-forme sera étendue.

L’initiative de Pornhub rejoint cette de Jacquie et Michel qui annonçait plus tôt dans la journée diffuser gratuitement une dizaine de films pour adulte. La diffusion s’échelonnera du début de la semaine jusqu’à la moitié du mois d’avril. Dans les deux cas, même si certains profiteront certainement de l’accessibilité de ces contenus, ne nous trompons pas : il s’agit aussi d’un coup marketing. En effet, l’idée sera évidemment de convertir ses nouveaux utilisateurs en abonnés potentiels.

In light of expanding quarantines, we are extending Free Pornhub Premium for the month to our friends in France! Pornhub will also donate this month's sales from Modelhub (model earnings will remain untouched). Courage France! pic.twitter.com/YJEJKIMGzD

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 17, 2020