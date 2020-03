Démo Resident Evil 3 Remake PS4, Xbox One et PC : elle sortira le 19 mars 2020

Capcom annonce la sortie de la version démo de Resident Evil 3 Remake sur les trois plates-formes sur lesquelles le jeu est prévu. La date est le 19 mars 2020, avec quelques heures d’avance sur la Xbox One par rapport à la PS4 et le PC (via Steam). Une beta ouverte du mode multijoueur, « Resistance », arrivera le 27 mars et prendra fin le 4 avril, jour de la sortie du jeu.

Si les visuels et les vidéos sur le remake de Resident Evil 3 vous ont donné l’eau à la bouche, soyez rassuré : vous allez bientôt pouvoir essayer le jeu. Capcom annonce l’arrivée de la démo jouable du jeu le jeudi 19 mars 2020. Soit dans trois jours. Étonnamment, elle ne sera pas téléchargeable à la même heure sur les trois plates-formes compatibles. Le fichier sera en effet accessible à partir de 5 heures du matin sur Xbox One et à partir de 18 heures sur PS4 et sur PC (via la boutique Steam). Une fois n’est pas coutume : les joueurs Xbox seront avantagés pour une sortie Capcom.

Dans cette démo, appelée « Resident Evil 3 : Raccoon City », du nom de la ville où le Virus T fait des ravages, vous incarnez évidemment Jill Valentine, l’une des héroïnes emblématiques de la série (puisqu’elle était jouable avec Chris Redfield dans le premier opus). Accompagné de Carlos Oliveira, membre de l’armée privée d’Umbrella, votre but sera d’évacuer la ville tout en échappant à Nemesis, l’arme biologique ultime, qui vous traque inlassablement.

20 statuettes à débusquer dans le mode solo

Dans cette version, Capcom a intégré un défi supplémentaire destiné aux habitués de la série pour corser le gameplay. Vingt statuettes de Monsieur Charlie sont disséminées dans les niveaux jouables de Raccoon City. Bien évidemment, elles seront très bien cachées. Il faudra les dénicher et les détruire. Cette petite chasse n’apportera rien d’autre que la satisfaction d’un défi relevé et accompli. Et cela permettra aux aficionados de patienter d’ici le 3 avril, date de sortie mondiale du jeu.

La démo du mode solo ne sera pas la seule à arriver prochainement. Une beta ouverte du mode multijoueur, lequel est appelé Resistance, sera également mise en ligne le 27 mars et durera jusqu’au jour de la sortie du jeu. De quoi commencer à se faire la main sur les nouvelles mécaniques offertes par ce mode à 1 contre 4. Cette beta sera disponible en téléchargement au même moment sur PS4 et Xbox One, à 8 heures du matin. Les joueurs PC seront les derniers servis puisque la démo ne sera téléchargeable sur Steam qu’à 18 heures le même jour.