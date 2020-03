Orange : diffusion en clair des 4 chaines OCS et 5 chaines jeunesse pour les abonnés TV

Avis aux abonnĂ©s TV de l’opĂ©rateur Orange ! Le gĂ©ant français des tĂ©lĂ©coms a pensĂ© Ă ses clients en proposant une diffusion en clair des 4 chaines OCS et des 5 chaines jeunesse pendant une durĂ©e limitĂ©e.

Au vu de la crise sanitaire que connait actuellement la France et les mesures restrictives de la part du gouvernement, les groupes télévisuels proposent la diffusion en clair de certaines chaînes issues de leur bouquet qui sont payantes en temps normal.

C’est le cas du groupe Canal qui permet aux possesseurs de box Internet de regarder gratuitement la fameuse chaĂ®ne cryptĂ©e mais aussi de l’opĂ©rateur Orange.

Ainsi, du mardi 17 au mardi 31 mars 2020 (soit une durée de deux semaines), les 4 chaines

OCS (OCS MAX, OCS City, OCS Choc et OCS Géants) et les 5 chaines jeunesse (Boomerang, Tiji pour les petits et Boing, Toonami, Canal J pour les plus grands, hors services à la demande) sont diffusées gratuitement pour les abonnés TV. Voici les chaînes associées à leurs canaux :