Coronavirus : Jacquie et Michel offre 10 films porno aux Français pendant le confinement

Jacquie et Michel a décidé d’offrir des films porno gratuits aux Français. Confinés à domicile suite à l’épidémie de coronavirus, les internautes résidents en France pourront regarder gratuitement 10 long métrages produits par le célèbre studio entre le 16 mars et le 15 avril 2020.

« Pour vous aider dans votre télétravail et votre #confinement, le groupe J&M a décidé de vous offrir plusieurs films sur ses diverses plateformes » annonce Jacquie et Michel sur son compte Twitter officiel. Afin d’endiguer l’épidémie de coronavirus, Macron a en effet décidé de confiner les Français à domicile. Les personnes souhaitant sortir de chez eux doivent impérativement se munir d’une attestation de sortie obligatoire à télécharger en ligne suite au confinement Coronavirus.

Les 10 films offerts par Jacquie et Michel, on dit merci qui ?

Pour regarder les films offerts, il faudra d’abord s’inscrire gratuitement sur le site de Jacquie et Michel Elite. Entre le 6 mars et le 15 avril, dix films seront proposés graduellement et gratuitement aux Français. Voici le calendrier mis en ligne par le groupe :

Camping – 16 mars

Staci Saran, un ange du sexe – 19 mars

DXK- 22 mars

Les Milfs veulent des b***s – 25 mars

Therapix à Noël – 28 mars)

La fille au pair – 2 avril

Une sensuelle balade parisienne pour la belle Tina Kay -6 avril

Filles faciles à b****s – 8 avril

La Casa de Michel – 12 avril

Ski, sex and fun -15 avril

D’autres marques pornographiques n’ont pas tardé à emboîter le pas à Jacquie et Michel. Dorcel offre ainsi aux Français l’accès gratuit à ses chaînes TV et ses plateformes de VOD. De plus, la marque offre 5000 sextoys sur le Dorcel Store. Pour profiter de ces offres, il suffit d’entrer le code Plaisir sur le site de Dorcel ou sur la boutique en ligne. Même initiative du côté de PornHub. Le groupe offre l’accès à Pornhub Premium à tous les Français pendant tout le mois de mars.