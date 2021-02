Quel opérateur offre le meilleur réseau mobile : Free, Orange, SFR ou Bouygues ?

En 2021, faut-il choisir plutôt Orange, Free, SFR ou Bouygues ? Entre couverture et débits, il n'est pas toujours simple de choisir le meilleur opérateur. Dans ce dossier, nous analysons pour vous les performances des quatre opérateurs français en termes de couverture et de débit.

Comment bien choisir un opérateur de téléphonie mobile ? Les clients qui ont déjà connu des problèmes avec le SAV de leur opérateur le savent : ça peut très vite devenir l'enfer. Dans ce dossier, nous vous donnons les clés pour choisir votre réseau en fonction de la qualité du service pour éviter autant que possible les mauvaises surprises. Nous vous proposons également de lire notre comparatif des forfaits mobiles si vous cherchez avant tout les prix les plus bas.

Orange, Free, SFR, Bouygues : qui a la meilleure couverture mobile ?

L'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques) et l'ANFR (Agence nationale des fréquences) publient régulièrement des rapports sur l'état d'avancée du déploiement du réseau mobile dans l'hexagone.

Réseau 5G

Les offres commerciales des opérateurs commencent à débarquer, mais la couverture reste encore limitée en France. On note au passage que Free Mobile a un peu d'avance, même si en raison des caractéristiques des fréquences autorisées pour l'opérateur, le déploiement est à la fois plus simple, et qualitativement moins intéressant pour les clients. Free Mobile propose en effet surtout des points d'accès 700 MHz avec des débits qui promettent d'être semblables à ceux des meilleures 4G. Free Mobile déploie néanmoins un nombre croissant de sites en 3500 MHz capables de délivrer plus de débit.

En outre, Orange est le meilleur opérateur en nombre de sites 3500 MHz, suivi dans l'ordre par Free Mobile, Bouygues et SFR, ce dernier ayant à date le déploiement de réseau 5G le moins avancé de France.

Lire également : 5G – tout ce qu’il faut savoir sur le réseau du futur

Nombre de sites 5G actifs par opérateur

Autre élément pour mesurer la qualité d'un réseau et les efforts d'investissements des opérateurs, le nombre de sites actifs – autrement dit le nombre d'endroits où les opérateurs ont activé une antenne. Voici le bilan du déploiement 5G de ces sites autorisés selon l'ANFR :

Free Mobile : 410 sites 3500 MHz, 6273 sites 700 MHz

: 410 sites 3500 MHz, 6273 sites 700 MHz Orange : 711 sites 3500 MHz, 953 sites 700/2100 MHz

: 711 sites 3500 MHz, 953 sites 700/2100 MHz Bouygues Telecom : 275 sites 3500 MHz, 1885 sites 700/2100 MHz

: 275 sites 3500 MHz, 1885 sites 700/2100 MHz SFR : 198 sites 3500 MHz, 869 sites 700/2100 MHz

Réseau 4G

Le réseau 4G est souvent celui qui intéresse le plus les utilisateurs. Le réseau est aujourd'hui très mature avec des évolutions comme la 4G+ et la 4G++. Et les quatre opérateurs sont désormais au coude à coude. Bouygues, Orange et SFR couvrent 99% de la population, contre 97% pour Free Mobile.

Réseau 3G

Pour la 3G, Orange, SFR et Bouygues Telecom affichent tous un taux de couverture supérieur à 99% de la population. Free est quant à lui à 96%. En ce qui concerne la surface, on est à 98% pour Orange, 96% pour SFR et 92% pour Bouygues. Free est un peu moins performant avec seulement 83% de couverture.

Réseau GSM (voix et SMS)

Pour la voix et les SMS, Orange, SFR, Bouygues et Free couvrent tous au moins 99% tout du moins par rapport à la population. Si on s'intéresse davantage à la surface – par exemple pour éviter de se retrouver dans des “zones blanches” sans réseau – Bouygues Telecom accuse un léger retard avec 93% de couverture, contre 97% pour Free et SFR et 98% pour Orange.

Quel opérateur est le champion des débits ?

nPerf publie régulièrement des classements de débits sur lesquels nous nous sommes basés. Voici les derniers scores nPerf de 2020 pour les réseaux 2G/3G/4G/5G ;

1. Orange

Orange a été classé meilleur réseau internet mobile au premier en 2020 par nPerf. En termes d'internet mobile, il est au-dessus de la compétition même si Free Mobile le talonne désormais. Orange a ainsi le :

Meilleur débit descendant : 49,23 Mb/s (contre 47,49 Mb/s lors de la précédente mesure)

Meilleur débit montant : 9,72 Mb/s (contre 10,94 Mb/s)

L'un des meilleurs temps de latence : 39,64 ms (contre 50,44 ms)

Meilleur indice de performance en navigation : 71,21 % (contre 68,59%)

Meilleur indice de performance en streaming : 78,90 % (contre 84,74 % )

2. Free Mobile

Free Mobile a réalisé en peu de temps une belle progression, du tréfonds du classement à la deuxième place du meilleur opérateur mobile en France.

3. Bouygues Telecom

Bouygues est souvent classé à la deuxième place pour la qualité de son réseau et ses débits. Or, il doit depuis peu céder sa place à Free Mobile. L'opérateur délivre selon nPerf des performances très proches, bien que qualitativement un cran en dessous.

4. SFR

L'opérateur continue de baisser dans le classement nperf, et est désormais bon dernier. Néanmoins, il faut souligner que les prestations des quatre opérateurs sont à date extrêmement proches les unes des autres.

La situation peut être différente sur votre lieu de résidence

Orange est le meilleur opérateur qu'il s'agisse de couverture réseau (population ou surface) ou de débits. Mais il faut bien comprendre qu'il s'agit d'une constatation générale. Hélas vous pourriez tout à fait tomber sur une des rares zones qui est mal ou pas du tout couverte par le FAI historique.

Du coup, pour réellement savoir si tel ou tel opérateur est fait pour vous, il faut impérativement obtenir des information fiables de couverture sur votre lieu de résidence, de travail et/ou de villégiature. Pour cela, l'Arcep propose une carte de France intéractive.

Pour une recherche rapide, il suffit de taper le nom de votre ville dans la barre de recherche en haut à droite. Vous pouvez ensuite faire la manipulation pour chaque opérateur, à sélectionner en bas à droite. Vous pouvez aussi choisir entre Voix et SMS et Internet Mobile. Dans cette dernière section, il est possible de trier par 3G ou 4G. L'outil vous indique alors la qualité de la couverture avec un code couleur : plus c'est foncé, mieux c'est :

Très bonne couverture

Bonne couverture

Couverture limitée

Alors, quel opérateur est le meilleur chez vous ?