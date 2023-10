Firefox se dote d’une IA capable de repérer les faux avis en ligne

Firefox se dote d’une fonctionnalité boostée à l’IA qui prévient les utilisateurs lorsqu’un produit en ligne comporte de faux avis. En arrivant sur la page de ce dernier, l’outil donne une note sur 5 qui indique le degré de véracité des commentaires laissés par les « utilisateurs ». Pratique pour ne plus se faire berner pendant ses emplettes.

Faut-il finalement combattre le mal par le mal ? Mozilla semble avoir pris sa décision. En mai dernier, la fondation annonçait l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité au sein de Firefox, censée repérer les faux avis laissés sur les sites marchands. À l’époque déjà, elle évoquait l’utilisation de l’intelligence artificielle, capable de détecter lorsqu’un commentaire sur un produit a été écrit par… une intelligence artificielle.

Quelques mois plus tard, l’outil semble enfin trouver son chemin auprès des utilisateurs. Mozilla a en effet début les premiers tests « au sein d’une audience limitée aux États-Unis », a fait savoir un porte-parole de l’organisation à The Verge. Baptisée Review Checker, la fonctionnalité prend la forme d’une petite icône d’étiquette sur le côté droit de la barre de recherche.

Firefox va utiliser l’IA pour combattre l’IA (et les faux avis)

En cliquant dessus, l’utilisateur fait apparaître une barre latérale analysant la page du produit et, surtout, une note sur 5 étoiles des avis laissés par les internautes. Plus la note est élevée, plus la page est digne de confiance. Dans le cas contraire, il y a de fortes chances pour que les commentaires soient entièrement faux. L’outil met également en avant les avis jugés les plus pertinents pour aiguiller les utilisateurs dans leur choix.

Review Checker est le résultat de la collaboration entre Mozilla et FakeSpot, que la fondation a racheté plus tôt dans l’année. L’entreprise a mis au point une IA entraînée à repérer les « modèles et des similitudes entre les avis afin de repérer ceux qui sont les plus susceptibles d’être trompeurs ». En outre, FakeSpot propose également une extension pour Chrome, Safari ainsi qu’une application Android et iOS. L’intégration de son outil de Firefox ne signera pas la fin du support pour ces variantes, a assuré Mozilla.

Source : MSPowerUser