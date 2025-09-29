Comment utiliser un VPN sur une PS5 ? Guide complet 2025

Utiliser un VPN sur PS5 permet d’accéder à des contenus internationaux, de réduire le lag en ligne et de se protéger contre les attaques DDoS. Toutefois, comme la console ne propose pas d’application native, il faut passer par un routeur, un partage de connexion PC ou un service Smart DNS.

Installer un VPN sur une PlayStation 5 peut sembler compliqué : en pratique,la console ne permet pas d’installer directement une application VPN. Pourtant, il existe plusieurs solutions simples et efficaces pour profiter des avantages d’un VPN sur PS5. En configurant le VPN sur un routeur, en partageant la connexion d’un PC Windows ou encore en utilisant un service Smart DNS, il est possible d’accéder à des contenus internationaux, de réduire le lag en jeu et de se protéger des attaques en ligne. Retour sur la marche à suivre.

L’essentiel à retenir pour utiliser un VPN sur PS5

Avant toute chose, ce qu’il faut savoir, c’est que la PS5 ne prend pas en charge les applications VPN natives. Pour contourner cette limite, trois options existent :

Configurer le VPN directement sur un routeur compatible.

Partager la connexion VPN d’un PC Windows via un câble Ethernet.

Utiliser un service Smart DNS, proposé par certains fournisseurs.

Ces méthodes permettent d’obtenir les mêmes bénéfices qu’un VPN sur PC ou smartphone : accès aux catalogues étrangers de streaming, réduction des ralentissements et meilleure protection contre les attaques DDoS.

Pourquoi installer un VPN sur une PS5 ?

Un VPN sur console de jeu n’est pas réservé aux experts. Les avantages de cet outil sont multiples et répondent à des besoins bien concrets.

Dans un premier temps, ce type de logiciel permet de débloquer des contenus internationaux. De nombreux jeux, DLC ou applications sont parfois disponibles plus tôt ou uniquement dans certaines régions. Grâce à un VPN, il devient possible d’accéder au PlayStation Store d’un autre pays ou de profiter des catalogues étrangers de Netflix et Disney+.

Ensuite, même si ce n’est pas valable dans toutes les situations, un VPN peut améliorer la fluidité des parties en ligne. Les serveurs optimisés de certains fournisseurs réduisent la latence et limitent les effets du throttling, ces ralentissements imposés par certains fournisseurs d’accès à Internet lors d’un usage intensif.

Enfin, dans un contexte de jeu compétitif, un VPN protège contre les attaques DDoS. Ces attaques, qui saturent une connexion jusqu’à la rendre inutilisable, sont un risque réel pour les joueurs de FPS ou de tournois en ligne.

VPN sur PS5 : installer le VPN sur un routeur (tuto)

La solution la plus stable consiste à installer le VPN directement sur un routeur Wi-Fi. Ainsi, tous les appareils connectés au réseau, dont la PS5, bénéficient automatiquement de la protection.

Pour mettre en place cette configuration, il suffit de :

Ouvrir un navigateur et accéder à l’interface d’administration du routeur via son adresse IP. Se rendre dans la section dédiée au VPN et entrer les identifiants fournis par le fournisseur (serveur, nom d’utilisateur, mot de passe, fichiers de configuration). Enregistrer les modifications, redémarrer le routeur puis reconnecter la PS5 au Wi-Fi.

Cette méthode demande quelques manipulations techniques, mais elle présente l’avantage de protéger l’ensemble du réseau domestique sans avoir à répéter l’opération pour chaque appareil.

Partager la connexion VPN d’un PC Windows sur sa PS5 (tuto)

Si votre routeur n’est pas compatible avec les VPN, il est possible de passer par un ordinateur équipé de Windows. L’idée est de partager la connexion VPN active du PC avec la console, via un câble Ethernet.

La procédure se déroule en quatre étapes :

Installer et activer le VPN sur l’ordinateur. Relier la PS5 au PC à l’aide d’un câble Ethernet. Activer le partage de connexion VPN dans les paramètres réseau de Windows, en sélectionnant la carte Ethernet branchée à la console. Configurer la PS5 pour utiliser une connexion filaire (LAN) et tester la connexion.

Cette solution est plus contraignante car elle nécessite de garder l’ordinateur allumé, mais elle reste efficace et économique. Surtout, et c’est un point non négligeable, cette méthode ne nécessite pas l’achat de matériel supplémentaire.

Utiliser un Smart DNS sur PS5, une autre alternative disponible

Certains fournisseurs, comme CyberGhost ou NordVPN, proposent une alternative appelée Smart DNS. Contrairement au VPN, ce système ne chiffre pas la connexion, mais il permet de contourner les restrictions géographiques.

La configuration du smart DNS sur PS5 est simple :

Depuis la PS5, accéder à Paramètres, puis Réseau, et enfin Paramètres DNS.



Sélectionner la configuration manuelle et entrer les adresses DNS fournies par le VPN.



Redémarrer la console pour appliquer les changements.

Le Smart DNS est une solution rapide pour débloquer des catalogues étrangers, notamment en streaming, mais il ne garantit pas la même sécurité qu’un VPN complet.

Les points importants avant d’installer un VPN sur PS5

Avant de vous lancer, il est conseillé de garder à l’esprit quelques éléments pratiques. En effet, installer un VPN sur PS5 n’est pas toujours simple et peut nécessiter un peu plus de compétences que pour un ordinateur ou un smartphone.

Les points à connaître avant d’installer son VPN sur une PS5 :

Vérifiez que votre routeur prend en charge les protocoles VPN, tous les modèles ne le permettent pas.

Les menus et options varient d’un routeur à l’autre, il faut donc se référer aux guides fournis par votre fournisseur VPN.

La PS5 ne propose pas d’application VPN native : il faut forcément passer par un routeur, un PC ou un Smart DNS.

Après configuration, testez toujours la connexion pour vous assurer que la protection est bien active.

Quel VPN choisir pour une PS5 en 2025 ?

Tous les VPN ne sont pas équivalents lorsqu’il s’agit de jouer en ligne. Certains se distinguent par leur rapidité et leur stabilité, deux critères essentiels pour le gaming.

NordVPN reste l’une des références grâce à sa vitesse et sa large couverture mondiale.

reste l’une des références grâce à sa vitesse et sa large couverture mondiale. Surfshark séduit par ses connexions illimitées et son prix abordable, idéal pour les foyers avec plusieurs appareils.

séduit par ses connexions illimitées et son prix abordable, idéal pour les foyers avec plusieurs appareils. Proton VPN met l’accent sur la sécurité tout en offrant de très bonnes performances, adaptées au streaming comme au jeu.

Ces trois fournisseurs font partie des meilleures options pour profiter pleinement de sa PS5 tout en bénéficiant d’une connexion sécurisée et optimisée.

dès 2.98€ Satisfait ou remboursé 30 jours 8000 serveurs 10 connexions simultanées maximum 126 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 70% 2.98€/ mois Pendant 28 mois Souscrire - 56% 4.99€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 12.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

dès 1.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 3200 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 1.99€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.19€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 15.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité