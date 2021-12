Tinder est certainement l’application de rencontre la plus connue au monde. Autant utilisée que décriée, Tinder intrigue. Nombreux sont ceux qui ont tenté l’expérience. Si certains y ont trouvé leur compte, d’autres préfèrent mettre fin à l’aventure. Mais ne savent pas forcément comment s’y prendre. Bonne nouvelle, on vous explique comment supprimer votre compte Tinder.

Depuis son lancement, Tinder a révolutionné le marché des applications de rencontre. Le concept a complètement fait passer les poids lourds du secteur pour des has-been, à tel point que ces derniers ont dû ajouter de nouvelles fonctionnalités inspirées de Tinder.

Le principe de l’application fait pourtant grincer des dents. Tinder est une sorte de magasin de l’amour (ou du sexe, c’est selon). D’un simple mouvement du pouce on peut estimer si une personne nous intéresse ou non. Une photo prend la plus grande partie de l’écran, et une petite zone laisse de la place à un descriptif souvent bien maigre.

Un mouvement à gauche pour dire “tu ne me plais pas”, un à droite pour dire “tu me plais”. Si un profil vous plaît et que vous plaisez également à l’utilisateur ou l’utilisatrice, il y a « match » et vous pouvez seulement commencer à discuter. On précise que lorsque vous signalez qu’un profil vous plaît, la personne en question n’est pas prévenue. C’est là toute l’originalité de l’application.

Mais c’est aussi ce qui en fait l’une des applis les plus décriées du marché. Tinder est souvent accusée d’être le symbole de la consommation exacerbée en proposant de consommer de l’être humain. Chacun aura son avis sur la question.

Toujours est-il que de nombreux utilisateurs ont tenté l’aventure Tinder. Certains ont apprécié, d’autres non. Pour ces derniers est donc venu le temps de supprimer leur compte. Mais comme souvent avec certaines applications, il est beaucoup plus facile de s’inscrire que de partir. Pour celles et ceux qui auraient du mal à savoir comment supprimer son compte Tinder, on vous dit tout.

Supprimer son compte Tinder, un jeu d’enfant

Supprimer son compte Tinder est finalement très simple. Lorsque vous êtes sur la page d’accueil de l’application avec les profils affichés, rendez-vous sur la page de votre profil en appuyant sur l'icône à l'extrême droite en bas de l'écran.

Là, cliquez sur Réglages puis descendez tout en bas de la page.

puis descendez tout en bas de la page. Cliquez sur Supprimer le compte .

. Vous avez le choix entre suspendre temporairement le compte et le supprimer définitivement. Choisissez l'option qui vous convient le mieux.

Supprimer Tinder de Facebook

Lors de votre inscription sur Tinder, il est possible de vous inscrire avec votre compte Facebook. Evidemment cela est pratique mais cela offre aussi quelques accès à vos données. Par ailleurs, Tinder peut être visible ce qui n’est pas forcément un bien. Certains employeurs par exemple ne sont pas spécialement fans de l’appli. Pour supprimer Tinder des applications Facebook, c’est très simple.

Sur Facebook.com, cliquez sur la flêche en haut, complètement à droite du menu. Puis sur Paramètres et confidentialité > Paramètres.

Dans le menu à gauche, glissez vers le bas jusqu’à Applications et sites web. Cliquez.

Glissez jusqu’à l’application Tinder et cliquez sur Supprimer à droite.

Voilà c'est tout. Si vous avez bien suivi ces consignes, vous voilà complètement retiré de Tinder. Alors dites-nous. Si vous l’avez supprimé, pourquoi l’avez-vous fait ?

