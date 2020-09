Comment supprimer son compte Snapchat

Snapchat est incontestablement le réseau social qui séduit de plus en plus d’utilisateurs. Même si les plus jeunes sont les premiers utilisateurs du réseau, d’autres se laissent tenter par l’aventure. Parfois avec quelques regrets. Après une expérience plus ou moins longue, certains utilisateurs souhaitent donc supprimer leur compte Snapchat. Mais pas toujours simple de s’y retrouver dans les nombreux paramètres. Voici donc comment faire.

On entend beaucoup parler de Snapchat et la curiosité nous pousse parfois à tester des choses qui ne nous correspondent pas. Il n’est donc pas rare de voir des utilisateurs vouloir supprimer leur compte. Mais malheureusement il est souvent bien plus simple de s’inscrire que de tout quitter. Bah oui, ils ne sont pas fous !

Supprimez votre compte Snapchat

Voici la marche à suivre :

Dans l’application, rendez-vous dans votre avatar en haut à gauche, puis les Paramètres (le petit engrenage situé en haut à droite)

(le petit engrenage situé en haut à droite) Glissez en bas jusqu’à la rubrique Plus d’Informations et touchez Assistance

Touchez Mon compte et paramètres > Information du compte (parfois cette page est en anglais, touchez alors Account Information )

(parfois cette page est en anglais, touchez alors ) Touchez Supprimer le compte (ou Delete Account)

L’application vous invitera à toucher un lien, ce que vous allez faire. Ensuite il faudra entrer votre identifiant et mot de passe d’abord pour vous identifier puis pour supprimer définitivement votre compte.

Et voilà, votre compte Snapchat est définitivement supprimé ! Enfin… pas tout à fait : comme vous pouvez le lire, il est simplement désactivé pendant 30 jours avant sa suppression définitive. Il sera réactivé lors d’une simple connexion à Snapchat pendant cette période. Nous vous recommandons donc de Supprimer également l’application Snapchat pour ne pas vous y connecter par inadvertance.

Maintenant ça y est : à vous la liberté, la fin de cette vie éphémère qui aura définitivement gâché votre vie. Finis les snaps de vos potes en vacances alors que vous êtes encore au boulot sous une chaleur écrasante. Ah quel bonheur de vivre sans les réseaux sociaux. Allez, rendez-vous sur Instagram maintenant ! :D

