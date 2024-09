Les utilisateurs de Snapchat vont détester cette nouveauté du réseau social

Snapchat vient d'annoncer une nouveauté que personne ne va apprécier. Le réseau social explique son fonctionnement en se voulant rassurant, mais les détails sont assez flous.

Snapchat a 13 ans. Le temps file, mais malgré son ancienneté et ses 850 millions d'utilisateurs mensuels dans le monde, le réseau social aux posts éphémères peine toujours à se faire une place aux côtés des géants du secteur, Meta en tête. Il a beau essayer de se moderniser en intégrant les dernières nouveautés du moment comme l'intelligence artificielle, le site n'est toujours pas rentable.

Ses dirigeants doivent donc trouver des sources de revenus rapidement s'ils veulent renflouer le navire avant qu'il coule. Vous voyez sûrement où nous voulons en venir : de nouvelles formes de publicités vont bientôt faire leur apparition sur Snapchat et vous ne pourrez pas les manquer. En plus de la promotion de lieux physiques dans l'onglet Map, des messages publicitaires vont s'inviter dans l'onglet Chat, qui regroupe toutes vos conversations.

Snapchat annonce un changement qui ne va plaire à personne

“Les Snaps sponsorisés permettent aux annonceurs de communiquer visuellement avec la communauté Snapchat, rendant ainsi les fonctionnalités de base de Snapchat accessibles aux annonceurs. [Ils] apparaissent dans la boîte de réception du chat en tant que nouveau Snap sans notification push, et l'ouverture du message est facultative“, explique Evan Spiegel, PDG du réseau social, dans un billet de blog. Il rassure en affirmant que “comme toujours, vos conversations avec vos amis sont privées et ne sont pas utilisées à des fins publicitaires“.

Le fonctionnement exact de ces messages n'est pas détaillé. Ils apparaîtront comme non lus sur la page Chat, ce qui suppose qu'ils seront placés en tête de la liste des conversations tant qu'on ne les touche pas. Est-ce qu'il y aura un moyen de les faire disparaître simplement, sans les ouvrir ? Faudra-t-il passer obligatoirement par le menu Gérer les Chat comme actuellement ? Evan Spiegel ne le dit pas. Il ne donne pas non plus de date pour le démarrage de l'expérimentation, si ce n'est un vague “dans les prochains mois“.