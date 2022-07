Instagram : comment réussir vos stories ?

Il y a déjà années que vous avez découvert Instagram et jusqu'ici vous vous êtes contentés de prendre des jolies photos de vos plats, d'y ajouter le filtre adéquat et de le poster, avec une flopée de hashtags, comme #Instafood, #Instagood, ou encore #Yummy. Et si aujourd'hui, vous passiez à la vitesse supérieure ? Et si vous essayiez les stories Instagram ?

C'est quoi une story Instagram ? Il s'agit tout simplement d'une image, d'une vidéo, ou d'un ensemble de photos éphémères ( après 24 heures, celles-ci vont disparaître du réseau social) que vous partagez à votre réseau, ou avec certains de vos contacts. Copiées sur les stories de Snapchat, le grand concurrent d'Instagram, les stories d'Instagram ont rencontré un succès fulgurant, et totalisent maintenant jusqu'à 250 millions d'utilisateurs quotidiens.

Qu'est-ce qui différencie les stories des photos classiques postées sur Instagram ? Tout d'abord, les stories vont disparaître après seulement 24 heures. Dès le lendemain de la publication de votre story, vous serez donc libre de recommencer à zéro et de raconter une toute nouvelle histoire. De plus, contrairement aux photos habituelles, les stories ne s'affichent pas sur votre page mais dans un encart prévu à cet effet, juste en haut de votre interface. C'est à partir de là que vous pourrez découvrir les stories de vos amis. Alors, prêt à commencer ?

Comment créer une story ?

Pour créer une story sur Instagram, c'est très simple. En partant du principe que vous avez déjà installé l'application sur votre smartphone et que vous disposez d'un compte sur le réseau social, il vous suffit d'appuyer sur l'icône qui représente un petit appareil photo en haut dans le coin gauche de l'application. Vous débarquerez alors dans l'interface de création de vos stories.

Une fois que vous êtes dans l'interface, vous allez d'abord devoir choisir dans quel format votre story va naître. Grâce au menu déroulant en bas de l'appli, vous aurez le choix entre 5 options :

Le mode “ En direct ” , qui, comme son nom l'indique, vous permet de diffuser votre story en direct live, en peu comme sur Periscope. Dès que vous pressez ce bouton, vous êtes visible par votre réseau ! Les vidéos prises en direct peuvent aussi être diffusées en différé pendant 24 heures.

” , qui, comme son nom l'indique, vous permet de diffuser votre story en direct live, en peu comme sur Periscope. Dès que vous pressez ce bouton, vous êtes visible par votre réseau ! Les vidéos prises en direct peuvent aussi être diffusées en différé pendant 24 heures. Le mode standard , qui vous permet de prendre des photos. En pressant longuement le bouton, vous pouvez passer en mode vidéo. L'enregistrement dure tant que vous gardez votre doigt sur la “détente”.

, qui vous permet de prendre des photos. En pressant longuement le bouton, vous pouvez passer en mode vidéo. L'enregistrement dure tant que vous gardez votre doigt sur la “détente”. Le mode “ boomerang “: très en vogue, il vous permettra de tourner de courtes séquences qui tourneront en boucle, un peu comme les fameux gifs.

“: très en vogue, il vous permettra de tourner de courtes séquences qui tourneront en boucle, un peu comme les fameux gifs. Avec le mode rewind , les vidéos que vous tournerez seront lues à l'envers.

, les vidéos que vous tournerez seront lues à l'envers. Avec le mode main libre, il vous suffit de presser sur le bouton pour que votre smartphone tourne une vidéo, sans que vous deviez gardez votre pouce dessus. Pratique !

Concernant le mode “En direct”, notez qu'il sera bientôt possible de lancer un live Instagram depuis votre PC de bureau, via un logiciel tiers dédié comme OBS ou Streamlabs. En effet, Instagram a présenté en juillet 2022 la fonctionnalité Instagram Live Producer, qui permettra cette petite folie. Pour l'heure, cette “feature” est en cours de déploiement.

Juste au dessus, vous pourrez aussi sélectionner les filtres dynamiques (on y reviendra plus tard) à appliquer sur votre visage, le flash ou le capteur photo avant ou arrière. Bref, les fonctionnalités essentielles de toute application basée sur la photo.A gauche de l'icône du flash, vous êtes aussi libre de sélectionner une précédente photo, tant qu'elle ne date pas de plus de 24H. Il est évidemment possible de contourner ce système grâce à un logiciel de retouche sur smartphone. Une petite retouche et votre photo est antidatée !

Personnalisez votre Story

Une fois que vous avez sélectionné la photo ou la vidéo qui va constituer votre story, vous pourrez évidemment la personnaliser, et c'est là que c'est le plus drôle. Instagram propose de nombreuses façons de donner un style à votre image ou à votre séquence. La seule limite de l'application ? Votre imagination !

Les filtres

Première décision à prendre lorsque vous commencez la retouche de vos images : quel filtre vais-je utiliser ? Comme sur les photos Instagram classiques, vous aurez le choix entres plusieurs filtres. Pour y accéder, balayez tout simplement l'écran vers la droite ou la gauche. Les filtres défileront à chaque glissé du doigt. Choisissez bien. Il s'agit de la première étape essentielle pour personnaliser votre story.

Les émojis

A mon goût, il s'agit du meilleur outil de personnalisation d'Instagram. Calqué sur Snapchat, celui-ci vous permet d'ajouter des émojis, des hashtags ou des sondages à votre story. Il vous suffit de cliquer sur le smiley carré en haut à droite. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à choisir entre différents indicateurs : l'heure, la météo actuelle, votre position ( vous êtes évidemment géolocalisé) ou un selfie, directement incorporé dans l'image. N'en abusez cependant pas, le trop plein d'informations pousse généralement vos contacts à “décrocher” de votre story.

Les dessins

Si vous avez une âme d'artiste, cet outil devrait vous plaire. Il vous permet de laisser libre cours à votre imagination, à la fois sur vos photos et sur vos vidéos. Il vous suffit de choisir le pinceau que vous souhaitez, sa couleur ainsi que son épaisseur et le tour est joué. Plusieurs options s'offrent à vous : un pinceau classique, un marqueur épais et biseauté, un effet pinceau laser lumineux et un effet poudreux. Comme vous vous en rendrez vite compte, il n'y aucune limite à ce que vous pouvez accomplir. En cas de pépin, la touche “annuler” vous permet de retourner aisément en arrière. Et si vous ne souhaitez finalement pas d'image dans votre story, il vous suffit de tout peindre dans la couleur de votre choix !

Le texte

Assez pratique si vous ne voulez laisser aucun doute sur le fond de votre message. Grâce à l'outil texte, en haut dans le bord droit, vous pourrez écrire ce que vous voulez sur vos stories, et ce ,dans la taille et dans la couleur que le désirez. Vous pouvez aussi faire pivoter votre message, l'entourer d'une couleur de votre choix, y ajouter un émoticône… Grâce à l'icône pipette, à gauche du choix de couleurs, vous pourrez même récupérer la couleur d'un élément de votre image pour l'ajouter à votre message.

Une fois que vous avez ajouté tous les effets que vous désirez, il vous suffit de sélectionner l'icône “votre story” en bas à droite pour l'ajouter à votre story. On vous demandera ensuite de choisir à quel contact vous souhaitez la transmettre si c'est la première fois que vous envoyez une story. Juste à sa gauche, vous aurez aussi le choix d'enregistrer votre création pour la garder privée, ou pour la poster plus tard.

Les astuces d'une success story

Pour réaliser des stories de qualité, il va d'abord vous falloir de la pratique. Il existe tellement de façons de personnaliser une story qu'il vous faudra du temps avant d'en connaître toutes les subtilités, d'autant plus qu'Instagram déploie régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez vous rendre compte que certains formats, que certaines façon de procéder, fonctionnent mieux que d'autres. Rassurez vous, on a quelques astuces maison à vous filer !

Les selfies

Tout d'abord, vous allez vite vous rendre compte que les selfies ont la cote. De plus, il existe des façons inédites pour les personnaliser : les filtres dynamiques. Grâce à la réalité augmentée, ceux-ci vont s'adapter à la perfection à votre joli minois. Vous pourrez vous servir du résultat, tant dans une story vidéo que dans une story photo. La fonctionnalité est la même que sur Facebook Messenger ou Snapchat.

Mettez y du punch !

En conservant la même image de fond, ou presque, et en les additionnant à votre story, vous finirez par créer un rythme. Grâce au rythme, vous retiendrez plus facilement l'attention de vos abonnés. N'hésitez pas à inventer des scénarios, des histoires suivies, de poser des questions pour ensuite y répondre. N'utilisez pas plus de deux couleurs et pas plus de 3 éléments. Comme évoqué précédemment, le surplus est mauvais pour l'attention de vos amis. Autre astuce, alternez les éléments de grands tailles avec ceux de moyennes tailles et de petites tailles, de cette façon, chaque élément sera mieux en évidence.

L'art de la composition

Conscient de l'importance de la composition, Instagram a ajouté les barres magnétiques d'alignement. Les utilisateurs de Photoshop ou d'Illustrator connaissent bien ce type d'outils. Ces barres vous permettent de cadrer votre photo afin que les éléments les plus importants de votre story soient alignés au mieux. Celles-ci apparaissent normalement dès qu'un élément se retrouve au centre de votre image lorsque vous prenez une photo. De même, rappelez vous bien que la composition donnera tout son cachet à votre story.

Les paramètres

Une fois que vous avez partagez votre story, elle sera donc visible par les personnes que vous aurez sélectionné. Pour modifier ça, il vous suffit de cliquer sur l'icône de réglages, situées en haut à gauche. Vous accéderez alors aux paramètres de vos stories. Vous pouvez masquer vos stories pour certaines personnes en particulier ( une ex-copine un peu trop curieuse ou votre chère maman, elle aussi trop curieuse) et vous pouvez aussi décider qui peut y répondre. Afin de ne rien perdre de vos créations, vous pouvez aussi choisir d'enregistrer chaque story (vidéo ou photo) que vous publiez.

Qui a vu ma story ?

Pour découvrir quel contact a jeté un oeil à votre story, il vous suffit d'y accéder et de glisser votre doigt de haut en bas. Vous accéderez alors à la liste complète des personnes qui ont vu votre story. Comme souvent, il s'agit du même fonctionnement que sur Snapchat.

Prêt à vous lancer ?

Si vous êtes déjà coutumier du fonctionnement de Snapchat, les Instagram Stories ne devraient pas vous poser trop de problèmes. On espère que ce guide vous aura été bien utile pour faire vos premiers pas dans le monde des stories version Instagram. Si vous avez d'autres astuces ou d'autres conseils pour réussir des stories de qualité, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire !