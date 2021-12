Comment s’abonner à Nintendo Switch Online et jouer en ligne

Tout comme ses concurrentes, la Nintendo Switch permet de jouer en ligne avec ses amis ou avec des inconnus partout autour du monde. De nombreux jeux proposent un mode multijoueur et certains sont même beaucoup plus intéressants quand on en profite à plusieurs. Néanmoins, il faut d’abord souscrire à un abonnement baptisé Nintendo Switch Online pour en profiter. On vous explique comment faire.

Que serait la Switch sans le multijoueur ? Certes, la petite console portable a largement de quoi divertir les utilisateurs plus solitaires, avec des classiques comme Breath of the Wild et Mario Odyssey, pour ne citer qu’eux. Mais c’est bien à plusieurs qu’elle dévoile son plein potentiel, qu’il s’agisse d’affronter ses amis sous le même toit ou d’inconnu habitant à l’autre bout de la planète.

Néanmoins, ce dernier point n’est pas accessible à tout le monde. Ou plutôt si, mais il faut d’abord avoir souscrit à un abonnement Nintendo Switch Online, au même titre que le PSN ou Xbox Live. L’idée peut rebuter au premier abord, surtout si vous avez l’habitude de jouer sur PC et qu’il vous suffit de le brancher à votre box pour retrouver vos compagnons virtuels.

Qu'est-ce que l'abonnement Nintendo Switch Online ?

Le Nintendo Switch Online est donc le service qui permet aux joueurs de Nintendo Switch de jouer en ligne. Sans lui, impossible de faire un Mario Kart avec votre ami à l’autre bout de la France ou même visiter d’autres îles sur Animal Crossing. C’est donc là sa fonction principale, mais ça ne s’arrête pas là.

En effet, l’abonnement de Nintendo offre bien plus d’avantages qu’on ne le pense. Premièrement, la firme propose une large fourchette de prix pour s’adapter aux budgets de chacun, en plus de laisser la possibilité de le tester pendant une courte période. Ensuite, il donne accès à de nombreux jeux rétros, dont la liste vient récemment de s’agrandir avec l’arrivée du Pack additionnel.

Combien coûte un abonnement Nintendo Switch Online ?

Avant de commencer, il convient de choisir la formule qui convient le plus à vos envies. Si l’idée est plutôt de tester avant de s’engager, alors optez plutôt pour un abonnement premier prix. Si au contraire vous souhaitez en faire profiter toute votre famille ou que vous êtes un mordu de jeux rétros, là un encore vous trouverez un tarif correspondant. Voici la liste complète :

3,99 € : 30 jours

: 30 jours 7,99 € : 90 jours

90 jours 19,99 € : 365 jours

365 jours 34,99 € : 365 jours pour huit comptes Nintendo au total

365 jours pour huit comptes Nintendo au total 49,99 € : 365 jours avec le Pack additionnel

365 jours avec le Pack additionnel 79,99 € : 365 jours avec le Pack additionnel pour huit comptes Nintendo au total

Notez que chacune de ses formules permet de télécharger gratuitement un émulateur de NES et SNES, contenant chacun des dizaines de jeux qui ont fait la gloire des premières consoles Nintendo. Le Pack additionnel, quant à lui, intègre des jeux N64 et Megadrive, qu’il est possible de compléter avec des manettes rééditées pour l’occasion.

Comment s’abonner à Nintendo Switch Online ?

La première chose à faire pour s’abonner est de s’assurer que votre Switch est à jour. Voici comment installer la dernière version du firmware :

Depuis l’écran d’accueil, rendez-vous dans Paramètres de la console

Descendez tout en bas jusqu’à trouver la section Console

Dedans, sélectionnez Mise à jour de la console

Cliquez sur le bouton Mettre la console à jour

Laissez l’installation se faire

Ensuite, il est nécessaire que votre console soit connectée à un réseau WiFi. Si ce n’est pas le cas, voici comment y remédier :

Depuis l’écran d’accueil, rendez-vous dans Paramètres de la console

Dans la section Internet , cliquez sur Paramètres Internet

, cliquez sur La Switch va alors rechercher tous les réseaux disponibles. Sélectionnez celui de votre choix

Cliquez sur Se connecter à ce réseau

Entrez le mot de passe de votre réseau WiFi

Vous voilà désormais connecté à Internet. Il ne vous reste plus qu’à souscrire à un abonnement Nintendo Switch Online. Voici la marche à suivre :

Depuis l’écran d’accueil, rendez-vous sur Nintendo eShop

Si vous avez plusieurs profils sur votre console, sélectionnez-en un

Descendez jusqu’à trouver Nintendo Switch Online

Cliquez sur Formules d’abonnement et sélectionnez celle de votre choix

et sélectionnez celle de votre choix Rentrez vos coordonnées bancaires

Et voilà, vous pouvez désormais profiter de tous les services en ligne de Nintendo. Avec plus de 32 millions d’abonnés à travers le monde, vous venez ainsi de débloquer des heures et des heures de jeu !