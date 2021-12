Switch OLED : Nintendo vend le nouveau dock séparément, à vous le port Ethernet

La Nintendo Switch OLED a plusieurs avantages : elle dispose certes d'une toute nouvelle dalle OLED, mais propose également un dock remanié qui embarque un port Ethernet. Et justement, Nintendo avait promis de proposer à la vente séparément ce nouveau dock. C'est désormais chose faite.

La Nintendo Switch OLED s'est imposé comme une refonte intelligente de la Nintendo Switch. Certes, ce n'est pas encore la fameuse Switch Pro capable d'afficher de la 4K, mais la dernière console de Big N dispose de plusieurs arguments, à commencer par l'écran OLED 7″, un pied plus large à l'arrière et ajustable sur deux positions, ou encore une capacité de stockage interne de 64 Go au lieu de 32 Go.

Mais surtout, la machine embarque un tout nouveau dock, remanié pour l'occasion. Réclamé de longue date par les propriétaires de Switch, le dock propose enfin un port Ethernet. Une excellente nouvelle pour les joueurs adeptes de multijoueur en ligne, qui pourront profiter d'un meilleur débit en se connectant en filaire.

Le dock de la Switch OLED enfin disponible à la vente

Avant même la sortie de la console, Nintendo l'avait promis : le dock ne sera pas une exclusivité de la Switch OLED, et il sera tout à fait possible de l'acheter séparément pour en profiter avec sa Switch première du nom. Seulement, les utilisateurs attendaient toujours de pouvoir mettre la main dessus. C'est désormais possible ! Depuis ce mercredi 8 décembre 2021, Nintendo propose à la vente le dock sur sa boutique officielle.

Affiché à 69,99 €, le dock est disponible en deux coloris, à savoir noir ou blanc. Notez qu'aucun câble HDMI ni adaptateur secteur n'est fourni avec le périphérique. Des frais de port viendront s'ajouter à la note, sauf en cas de commande incluant une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch OLED.

Néanmoins, sachez qu'il sera compliqué de rajouter une console de BigN à votre panier. En raison de la pénurie mondiale de composants électroniques, Nintendo a d'ores et déjà annoncé une baisse de sa production de 20%. Et comme chez Sony avec la PS5 et Microsoft avec la Xbox Series X, les difficultés risquent de perdurer en 2022 comme l'a annoncé Doug Bowser, président de Nintendo of America. “Je dirais que les composants semi-conducteurs sont en pénurie, et que l'avenir est incertain. Il n'y a pas d'améliorations majeures à l'horizon. Je pense que les défis vont se poursuivre en 2022″, expliquait-il dans les colonnes de The Verge.