Nintendo Switch Online : malgré les critiques, plus de 32 millions de joueurs sont déjà abonnés

Lors du dernier Corporate Management Briefing de Nintendo, il a été révélé que son service d'abonnement en ligne payant, le Nintendo Switch Online, comptait plus de 32 millions de membres au mois de septembre 2021.

Au 30 septembre, le Nintendo Switch Online comptait plus de 32 millions d'abonnés payants, soit une petite partie des 250 millions de comptes Nintendo enregistrés à travers le monde. Cela représente également environ un tiers des 92,87 millions de Nintendo Switch vendues depuis le lancement de la console il y a 5 ans.

C’est également 6 millions de plus que les 26 millions d'abonnements annoncés par Nintendo l'année dernière à la même époque. On imagine que ce succès s'explique en grande partie par les avantages supplémentaires dont bénéficient les joueurs, dont notamment le nouveau DLC d’Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise. Pour rappel, l’abonnement Nintendo Switch Online classique vous donne également accès au multijoueur en ligne, aux jeux classiques NES et SNES ou encore aux sauvegardes dans le cloud.

Le nouvel abonnement Nintendo Switch Online est très critiqué par la communauté

Bien que l’abonnement Nintendo Switch Online rencontre un franc succès, ce n’est pas le cas du nouvel abonnement « Pack additionnel », disponible au tarif de 50 euros par an, contre 20 euros pour l’abonnement classique. La société n'a pas communiqué de chiffres concernant les abonnés au “Pack additionnel” et ne le fera peut-être jamais. En effet, le trailer du Pack additionnel est récemment devenu la vidéo du fabricant japonais la plus détestée sur YouTube.

Le Pack additionnel ajoute des services supplémentaires tels que les jeux N64 et Sega Genesis aux autres avantages de l’abonnement classique. Vous pouvez même jouer aux jeux sur votre Nintendo Switch en utilisant les nouvelles manettes N64 et Sega Genesis que le fabricant a dévoilé à l’occasion de la sortie du Pack additionnel. Malheureusement pour les joueurs les plus nostalgiques, la manette N64 est déjà en rupture de stock, et il faudra attendre 2022 pour pouvoir mettre la main dessus.

Malgré les plaintes répétées concernant la qualité et le prix de son nouvel abonnement, la société a déclaré qu'elle continuerait à « s'efforcer de fournir des services qui satisfont les consommateurs ».