Nintendo prévient que les serveurs Switch vont ralentir à Noël

Nintendo a diffusé une alerte sur les réseaux sociaux. La firme prévoit une baisse de la disponibilité de ses serveurs durant le week-end de Noël. Elle demande aux utilisateurs de créer leur compte en amont afin d’être en mesure de jouer durant les quelques jours qui suivront le 24 décembre. Des perturbations sont également à attendre pour le service Switch Online.

Depuis plusieurs mois, nous nous attendons à ce qu’il n’y ait pas beaucoup de consoles next gen sous le sapin. Ce matin encore, nous faisons dans nos colonnes un bilan assez triste. Il n’y aura pas assez de consoles pour tout le monde à cause des pénuries. La PlayStation 5 est concernée, bien évidemment. La Xbox Series X également. Mais aussi la Switch OLED, la dernière-née de Nintendo que nous avons longuement testées à l’occasion de son lancement.

Cependant, la France n’est certainement pas la mieux lotie quant à la disponibilité de certaines consoles. Il parait presque évident que Nintendo a privilégié d’autres marchés. Les stocks de Switch OLED seront logiquement plus abondants aux États-Unis et surtout au Japon. Et compte tenu de la rareté de certaines consoles chez Sony et Microsoft, la Switch classique et la Switch Lite pourraient bien en tirer bénéfice.

Nintendo se prépare à des surcharges sur les serveurs de la Switch

Et Nintendo s’y prépare. Car la firme japonaise a publié sur les réseaux sociaux un message d’alerte à destination de ses nouveaux utilisateurs. Dans ce message, elle estime qu’il y aura des surcharges sur les serveurs liés à la Switch. Notamment ceux qui sont dédiés à la gestion des identifiants Nintendo. Ils seront les premiers à accueillir les nouveaux joueurs qui devront créer leur identifiant pour accéder à tous les services en ligne.

Nintendo conseille donc tous les joueurs qui souhaitent créer un compte Nintendo de ne pas attendre le dernier moment pour le faire, mais plutôt de le faire dès maintenant. Dès le 24 décembre et jusqu’à la fin du week-end, il devrait être difficile de finaliser un compte Nintendo sécurisé. Les retardataires devront donc attendre la fin du pic d’affluence pour profiter pleinement de leur nouvelle console. Bien sûr, prévoir de créer un compte sera difficile pour tous ceux qui ne savent pas encore s’ils auront une Switch à Noël…

La surcharge des serveurs devrait également concerner tous les autres services en ligne de la Switch. Nous pensons bien sûr au service Nintendo Switch Online (ainsi que tous les serveurs de jeu en multijoueur), mais également à la boutique Nintendo eShop qui permet de télécharger des jeux et des démos. En d’autres termes, prévoyez de jouer offline pendant quelques jours.