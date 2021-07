Nothing Ear 1 officiels : 36 h d’autonomie, réduction de bruit active, 99 €, voici les vrais tueurs d’AirPods

Nothing, la marque du cofondateur de OnePlus, a dévoilé ses premiers écouteurs true wireless. Ils s’appellent Nothing Ear 1. Ils s’appuient sur un design semi-transparent. Compatibles Bluetooth 5.2, les écouteurs intègrent des haut-parleurs de 11,6 mm et profitent d’une autonomie de 36 heures maximum. Prix public conseillé : 99 euros.

Pour le premier produit de sa nouvelle start-up, Carl Pei, n’a pas choisi de lancer un smartphone. Tout portait à croire qu’il opterait pourtant pour cette solution. Cofondateur de OnePlus. Acquéreur d’Essential, la dernière société d’Andy Rubin (connu pour être à l’origine d’Android). Et pourtant, il préfère faire le contraire : lancer un accessoire d’abord. Voilà qui ne manque pas d’originalité.

Lire aussi – Oppo Watch 2 : découvrez la concurrente de l’Apple Watch qui sera dévoilée le 27 juillet 2021

Ce produit, nous le connaissons déjà. En effet, Nothing a savamment orchestré le lancement de son premier produit avec une longue campagne virale. Rien que la semaine dernière, nous rapportions dans nos colonnes les images diffusées par la marque sur son boitier, ainsi que quelques détails à propos de celui-ci. Nous savions donc que le produit s’appellerait Nothing Ear 1 et qu’il s’agirait d’écouteurs true wireless. Restait à connaitre l’ensemble de la proposition.

Nothing Ear 1 : un design audacieux et une fiche technique complète

Comme convenu, c’est aujourd’hui mardi 27 juillet que Nothing avait prévu de présenter ses écouteurs. Nous connaissons donc tous les détails techniques et physiques. Et l’aspect est ici important, puisque les écouteurs et leur boitier arborent un design où certaines parties sont transparentes. Certainement une allusion au nom de la société. Ils sont également protégés contre les éclaboussures.

Côté technique, chaque écouteur pèse 4,7 grammes. Il intègre un haut-parleur de 11,6 mm très exactement, avec une membrane en graphène, trois microphones dont deux pour la réduction de bruit active, une touche tactile personnalisable et une batterie donc la capacité n’est pas précisée. Toutefois, nous connaissons celle de la batterie du boitier : 570 mAh.

Nous savons également que l’autonomie est de 5,7 heures pour les écouteurs et 34 heures pour les écouteurs et le boitier de chargement. Comptez 25 % de moins avec la réduction de bruit active. Le boitier se recharge avec un câble USB type-C ou d’un chargeur sans fil Qi.

Nothing a développé une application complète pour ses écouteurs

Les Nothing Ear 1 se connectent à un smartphone grâce à une connexion Bluetooth 5.2 et une application compatible Android et iOS. Cette application permet de personnaliser la touche tactile, d’accéder à un égaliseur, d’activer et personnaliser la réduction de bruit active et de localiser les écouteurs s’ils sont perdus (à l’image des AirPods d’Apple). Ils sont capables de détecter s’ils sont portés à l’oreille ou non.

Les Nothing Ear 1 sont donc des écouteurs complets. Leur prix, déjà connu, est assez agressif : 99 euros. Ils seront en vente dans 45 pays, dont la France, dès le 17 août 2021 sur le site de marque. Une vente flash sera également organisée le 31 juillet.