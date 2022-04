EMUI 12 : voici la liste des smartphones Huawei qui profitent de la mise à jour d’avril 2022

La mise à jour d'EMUI d'avril 2022 est disponible. Cette update de sécurité améliore comme il se doit le niveau de protection du système et corrige 28 failles de sécurité. Et bonne nouvelle : la totalité des appareils Huawei et Honor sortis ces 3 dernières années peut en profiter.

Voilà quelques semaines que Huawei a entrepris de déployer EMUI 12 sur ses smartphones et tablettes au niveau mondial. Si la dernière version de l'interface a longtemps été réservée aux appareils les plus récents, lesquels sont dépourvus des Google Mobile Services au profit des Huawei Mobile Services, ce n'est désormais plus le cas. Aujourd'hui, des modèles comme les P30 et P30 Pro peuvent prétendre à EMUI 12, tout en continuant à profiter des HMS, comme nous avons pu le constater avec l'un des smartphones de la rédaction. Ce type de smartphone continue à exploiter Android (en version 10, en l'occurrence).

Si tout se déroule comme prévu, le déploiement de la nouvelle interface d'EMUI s'achèvera d'ici fin avril 2022. En attendant, Huawei vient de diffuser une autre mise à jour, qui concerne quant à elle la sécurité du système. L'update d'avril 2022 corrige 28 failles d'EMUI, dont 19 de niveau élevé et 9 de niveau moyen.

À lire aussi : HarmonyOS – Huawei dément l'arrivée de son alternative à Android en Europe

Liste des smartphones et tablettes Huawei éligibles à la mise à jour d'avril 2022

La liste se décompose en deux parties : on y trouve d'une part les appareils qui profitent d'une mise à jour mensuel, et d'autre part les smartphones et tablettes qui bénéficient d'une update trimestrielle. Mais tous sont éligibles à la mise à jour d'avril 2022. Pour mettre à jour votre smartphone ou votre tablette, rendez-vous dans les options suivantes : Paramètres > Système & mises à jour > Mise à jour logicielle.

Modèles avec mise à jour mensuelle :

Modèles avec mise à jour trimestrielle :

Huawei Mate 20 x (5G)

Huawei P40 lite

Huawei P40 lite 5G

Huawei P40 lite E

Huawei P30

Huawei P30 Pro

Huawei P30 lite

Huawei P smart 2021

Huawei P smart 2020

Huawei P smart S

Huawei P smart Pro

Huawei Nova Y60

Huawei Nova 9

Huawei Nova 8i

Huawei Nova 8

Huawei Nova 7 5G

Huawei Nova 7 SE 5G

Huawei Nova 7i

Huawei Y5p

Huawei Y6p

Huawei Y6 Pro 2019

Huawei Y7a

Huawei Y7p

Huawei Y8p

Huawei Y8s

Huawei Y9 Prime 2019

Huawei Y9a

Huawei Y9s

Honneur 30

Honor 30 Pro+

Honneur 30i

Honor 30S

Honor view 30 Pro

Honneur 20e

Honneur 20i

Honor 20S

Honor 20 lite

Honneur 10i

Honneur 9A

Honneur 9C

Honor 9S

Honor 9X lite

Honneur 10X

Honor10X lite

Huawei MatePad Pro (tablette)

Huawei MediaPad (tablette)

Huawei MatePad T (tablette)

Huawei MatePad T 10s (tablette)

Huawei MatePad T 10 (tablette)

Honor Pad V6 (tablette)

Source : Huawei Central