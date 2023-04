Comment déverrouiller un iPhone quand on a oublié le code ?

Avec les nouvelles technologies, nous avons de plus en plus de codes et de mots de passe à retenir. Pour des raisons de sécurité, vous devez à chaque fois renseigner des codes différents, en évitant les successions de chiffres faciles à retenir comme 0000 ou 1234. La difficulté est d’autant plus accrue sur iPhone car Apple propose de paramétrer un code de verrouillage à 6 chiffres, et non 4 comme c’est généralement le cas chez les autres fabricants. Alors, comment faire quand vous avez oublié votre code de verrouillage iPhone ? Nous allons vous expliquer les meilleures méthodes.

Vous avez oublié le code de verrouillage de l’iPhone : comment faire ?

Les raisons d’oublier un code iPhone sont nombreuses. Un trou de mémoire peut facilement survenir, si vous paramétrez un nouveau code trop rapidement sans prendre le temps de l’apprendre par cœur, ou si vous n’avez pas utilisé votre iPhone depuis longtemps. Il se peut également que vous ayez écrit votre code sur un bout de papier que vous avez malheureusement égaré.

Mais pas de panique, que ce soit avec iTunes, Tenorshare 4uKey ou iCloud, il existe toujours une solution pour retrouver un code de déverrouillage iPhone oublié ou perdu. Avec les méthodes que nous allons vous présenter ci-dessous, vous pourrez déverrouiller un iPhone sans le code.

Comment débloquer un iPhone quand on a oublié le code ?

Dans cette partie, nous allons vous montrer 3 moyens pour déverrouiller votre iPhone sans code.

Méthode 1 : Déverrouiller un iPhone dont on a oublié le code avec iTunes

Si vous avez un PC ou un Mac avec le logiciel iTunes installé, vous pouvez restaurer votre iPhone malgré un code iPhone oublié. Cette méthode peut être un peu complexe car il faut passer en mode récupération, ce qui nécessite une manipulation différente en fonction du modèle d’iPhone que vous possédez. Attention, le mode de récupération avec iTunes reconfigure votre appareil, ce qui efface vos données. Vous pourrez alors restaurer la dernière sauvegarde effectuée.

Voici les étapes pour déverrouiller un iPhone sans le code avec iTunes :

1 – Éteignez votre iPhone.

2 – Attendez une minute pour vous assurer qu’il soit complètement éteint.

3 – Passez votre iPhone en mode récupération en maintenant le bouton de récupération appuyé tout en branchant l’iPhone à votre ordinateur :

Pour la génération de l’iPhone 8 et tous les modèles sortis par la suite : utilisez le bouton latéral sur la tranche droite

Pour la génération de l’iPhone 7 : utilisez le bouton de réduction de volume sur la tranche de gauche

Pour l’iPhone SE 1ère génération, la génération de l’iPhone 6S et tous les modèles sortis précédemment : utilisez le bouton principal sur la face avant du téléphone

4 – Si l’écran du mode de récupération s’affiche, vous pouvez passer à l’étape suivante. En revanche, si c’est l’écran du code d’accès qui apparaît, vous devez repartir à l’étape 1 et recommencer l’opération.

5 – Lorsque l’écran de récupération est bien affiché sur l’écran de votre smartphone, cliquez sur l’icône de votre iPhone qui apparaît sur votre logiciel iTunes.

6 – Sélectionnez l’option Restaurer sur la pop-up qui s’affiche.

7 – Attendez que tout le processus se termine avant de pouvoir configurer à nouveau votre iPhone pour pouvoir l’utiliser.

À noter : cette méthode est différente en fonction de l’iPhone que vous souhaitez déverrouiller sans le code, mais aussi en fonction de votre version du logiciel iTunes. Il est donc conseillé d’avoir quelques connaissances en informatique pour réussir à récupérer votre iPhone tout en ayant oublié le code de verrouillage.

Méthode 2 : Tenorshare 4uKey, la solution la plus rapide et la plus pratique pour déverrouiller le code de l'iPhone oublié

Tenorshare 4uKey permet de contourner simplement le problème d’iPhone bloqué et des codes oubliés. C’est une solution qui déverrouille rapidement votre smartphone Apple mais aussi votre iPad ou iPod touch en un clic, sans avoir à passer par iTunes. Cette solution alternative fonctionne en cas de code d’accès perdu, mais aussi pour le Touch ID et le Face ID.

Enfin, Tenorshare 4uKey vous permet de supprimer toutes les données présentes sur votre appareil pour le remettre à neuf.

Vous devez tout d’abord télécharger le logiciel Tenorshare 4uKey pour Windows ou macOS. Une fois installé, ouvrez-le puis branchez votre iPhone à votre ordinateur. Tenorshare 4uKey détectera automatiquement votre appareil et vous donnera la possibilité de déverrouiller l’écran en enlevant le code de verrouillage, de déverrouiller l’identifiant Apple, ou encore de contourner le Mobile Device Management (MDM).

Dans le cadre d’un code iPhone oublié ou perdu, sélectionnez « Déverrouiller l’écran verrouillé » et démarrez l’opération. Tenorshare 4uKey vous proposera de télécharger la dernière version de firmware de votre appareil avant de le réinstaller.

Cette solution vous permet d’accéder à nouveau à votre iPhone sans le code d’accès. Tenorshare 4uKey est compatible avec tous les iOS pour iPhone 12/SE (2ème génération)/11/XS/XS Max/XR et iOS 14/13. En fonction du modèle de votre appareil, vous obtiendrez un smartphone complètement réinitialisé que vous n’aurez plus qu’à reconfigurer. Pour éviter la perte de vos données, assurez-vous d’avoir une sauvegarde récente de vos contenus que vous pourrez restaurer par la suite.

Méthode 3 : Déverrouiller un iPhone quand on a oublié le mot de passe avec iCloud

En cas de code iPhone oublié, vous avez également la possibilité de réinitialiser votre smartphone depuis votre espace iCloud.

Pour cela :

Connectez-vous sur votre compte iCloud en renseignant votre identifiant Apple et votre mot de passe.

Dans « Localiser », choisissez l’iPhone en question dans « Tous mes appareils ». Vous pourrez choisir entre faire sonner votre appareil, activer le Mode Perdu ou effacer l’iPhone.

Cliquez sur « Effacer l’iPhone ». Cette opération réinitialisera complètement votre smartphone.

Attention, cette dernière solution fonctionne uniquement si vous avez activé la fonction ”Localiser” sur votre iPhone. Par ailleurs, vous devez connaître votre identifiant Apple ainsi que son mot de passe pour vous connecter à iCloud. Cette méthode ne sera donc pas possible pour tous les utilisateurs.

Oublier le code d’accès de son iPhone peut malheureusement arriver car personne n’est infaillible. Après un trop grand nombre d’essais infructueux, l’iPhone se bloque et plusieurs solutions s’offrent alors à vous. Vous pouvez restaurer votre smartphone en passant par iTunes, ce qui vous demande de faire plusieurs manipulations avec votre smartphone, ou iCloud, à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe. Vous avez aussi la possibilité d’utiliser un outil tiers comme Tenorshare 4uKey, spécialement conçu pour vous permettre de déverrouiller simplement votre iPhone sans iTunes et sans iCloud. Avec cette méthode, vous aurez une solution efficace et complète en cas de code de verrouillage iPhone oublié.

