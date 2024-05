Combien va coûter la Galaxy Ring de Samsung ? Une première fuite nous donne une idée

La Galaxy Ring est l’un des objets tech les plus mystérieux de Samsung. Cette bague connectée, présentée en janvier, n’a pas encore donné beaucoup de détails sur son fonctionnement. Son prix est au centre de toutes les interrogations. Une première fuite nous donne toutefois une idée de son positionnement tarifaire.

Et si l’avenir était dans les bagues connectées ? Samsung le croit et va miser cette année sur la Galaxy Ring, un anneau tech que nous avons pu découvrir rapidement lors du MWC de Barcelone.

Il s’agit d’un terminal bardé de capteurs capables d’analyser le sommeil, la fréquence cardiaque ou la respiration de son porteur. Un fonctionnement proche des montres connectées sur le papier. Un détail nous échappe encore : le prix. Une fuite vient aujourd’hui donner un premier indice.

La Galaxy Ring a-t-elle révélé son prix ?

Le leaker Yogesh Brar a indiqué sur Twitter (X) connaître le prix de la fameuse bague connectée. Selon lui, elle serait vendue environ 35 000 roupies en Inde. Après conversion, cela nous amène à un peu moins de 390 euros.

La Galaxy Ring est sans conteste la grosse nouveauté de Samsung pour cette année 2024, l’objet tech sur lequel la firme coréenne va miser, mais tout de même, le tarif paraît exagéré pour une bague connectée. C’est par exemple plus cher qu’une Galaxy Watch6, vendue à un peu plus de 300 euros sur le site officiel du constructeur. Gardons en tête que cela n’est qu’une fuite et que la réalité pourrait être toute autre à la sortie. Yogesh Brar pourrait en effet être dans le faux sur ce point. On ne sait pas encore quand sera dévoilée précisément la Galaxy Ring, ni même quand elle sortira. Le constructeur promet simplement qu’elle arrivera « cette année ».

La prochaine grosse échéance de Samsung pourrait être en juillet prochain avec la présentation des Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, les deux terminaux pliants ultra haut de gamme de la marque. A cette occasion, il ne serait pas impossible qu’elle nous donne plus de détail sur sa bague connectée.