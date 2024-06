La Pixel Watch 2 de Google peut maintenant appeler les secours en cas d’accident, voici comment activer cette fonction

Google introduit la détection d'accidents sur la Pixel Watch 2 dans sa dernière mise à jour. Cette fonctionnalité de sécurité appelle automatiquement les services d'urgence en cas d'incident grave, et assure ainsi la protection de ses utilisateurs.

Les mises à jour trimestrielles de Google, connues sous le nom de Feature Drops, apportent régulièrement des améliorations et des nouvelles fonctionnalités aux appareils Pixel. Par exemple, l’entreprise a déployé une nouvelle fonctionnalité de recherche inversée de numéros, directement accessible depuis le journal d'appels. Les utilisateurs de Pixel 6 et des modèles plus récents peuvent en profiter pour identifier le propriétaire d’un numéro inconnu.

La dernière mise à jour apporte également une fonctionnalité de sécurité qui transforme la Pixel Watch 2 en un outil de protection personnelle. La détection d'accidents est désormais disponible sur cette montre connectée. Elle améliore la sécurité des utilisateurs en les connectant aux services secours en cas de besoin. Les téléphones Pixel disposaient déjà de cette fonctionnalité, en leur permettant d'appeler les services d'urgence d'un simple geste en cas d'accident grave. Mais s'il n'est pas avec vous ou qu’il se brise lors d'une chute de vélo, votre montre pourra le remplacer.

Voici comment activer la fonction de détection des accidents sur la Pixel Watch 2

Que vous ayez ou non votre téléphone sur vous, la Pixel Watch 2 introduit une fonctionnalité de sécurité qui garantit que vous puissiez obtenir de l'aide en cas d'urgence. Comme sur l’Apple Watch 8, quand elle détecte un accident, elle vérifie immédiatement votre état de santé. Si vous avez besoin d'assistance ou si vous ne répondez pas, elle appellera automatiquement les services d'urgence. Par exemple, si vous tombez de votre vélo et perdez connaissance, la montre les contactera sans intervention de votre part.

La détection d'accidents sur la Pixel Watch 2 est également intégrée avec la fonctionnalité Emergency Sharing – Partage d'urgence -. Pour configurer cette fonctionnalité :

Pressez la couronne de la montre (c’est la partie que l’on tourne pour la mettre a l’heure).

Accédez à Sécurité personnelle

Cliquez sur Vos informations / Accès aux informations d'urgence / Paramètres

Sélectionnez les informations que vos contacts d'urgence recevront en cas d'accident.

De plus, cette fonction permet de définir un délai de vérification automatique. Si vous ne répondez pas dans le temps imparti, votre localisation en temps réel sera envoyée à vos contacts d'urgence. A noter qu’elle possède tout de même certaines limites. En cas de faible couverture mobile ou si la montre est en mode avion, en cours d'appel, ou en mode économie d'énergie, elle ne sera pas active.