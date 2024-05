Huawei Watch Fit 3 : cette vidéo dévoile son design et son autonomie avant son lancement officiel

Une vidéo promotionnelle récemment divulguée offre un aperçu de la Huawei Watch Fit 3. Celle-ci révèle des avancées importantes en termes de design et d'autonomie par rapport à son prédécesseur.

Huawei se prépare à faire évoluer sa gamme de montres connectées avec la Watch Fit 3, qui succède à la Watch Fit 2. Ce nouveau modèle est attendu pour apporter des améliorations dans la continuité des fonctionnalités appréciées de son prédécesseur. Mais ce n’est pas tout, une fuite nous dévoile qu’elle va y intégrer de nouvelles capacités et un design revu.

La Watch Fit 2 avait marqué les esprits avec son écran FullView rectangulaire de 1,74 pouce, qui facilitait la navigation et l'affichage. En plus de permettre des appels Bluetooth grâce à un haut-parleur intégré et un microphone, elle servait d'outil de suivi complet pour un mode de vie actif. Cette dernière permettait la surveillance du sommeil, du cycle menstruel, et du niveau de stress. Son design est souvent comparé à celui de l'Apple Watch qui allie élégance et praticité, et s'est révélé populaire auprès des utilisateurs soucieux de leur santé.

La Huawei Watch Fit 3 offrira 10 jours d'autonomie

Pour la Watch Fit 3, Huawei promet un écran encore plus grand de 1,82 pouce et une autonomie prolongée qui pourrait atteindre jusqu'à 10 jours en utilisation normale, soit un jour de plus qu’avant. Ces améliorations visent non seulement, dans un premier temps, à optimiser le confort visuel mais aussi à diminuer la fréquence des charges. Elle répondrait ainsi aux besoins des utilisateurs les plus actifs.

En outre, la vidéo promotionnelle divulguée avant l’heure sur un forum chinois suggère que la Watch Fit 3 offrira des fonctionnalités avancées. On peut y voir différentes options de personnalisation des cadrans, mais aussi le support pour divers programmes d'entraînement, de la randonnée au cyclisme. Ces fonctionnalités sont conçues pour encourager un style de vie actif et sain, avec une montre qui se veut plus qu'un simple accessoire, mais un véritable assistant quotidien pour le bien-être. Avec sa sortie prévue pour le 7 mai, elle semble s'être clairement améliorée, tout en conservant les atouts qui ont fait le succès de la version précédente.

Source : bilibili