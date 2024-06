La Pixel Watch 3 XL se dévoile en images, préparez-vous à de gros changements

La prochaine montre connectée de Google, la Pixel Watch 3, pourrait être dévoilée dans une version extra large cette année. Des images fuitées révèlent un modèle avec un écran plus grand et des détails de design plutôt élégants.

Google prépare le lancement de sa nouvelle montre connectée, la Pixel Watch 3 qui va succéder à la Pixel Watch 2 et son autonomie trop faible. Les toutes dernières rumeurs suggèrent l'apparition d'une version plus grande cette année, baptisée Pixel Watch 3 XL. Contrairement à ce que l’on aurait pu penser, cette nouvelle dénomination “XL” remplacera l'appellation “Pro”, en adéquation avec les smartphones Pixel de Google. Cependant, elle aura un écran plus grand et on l'espère, une batterie plus volumineuse.

Les premières fuites confirment que Google conserve le design de la première Pixel Watch. Comme le montrent les rendus fournis par OnLeaks, la Pixel Watch 3 XL conserve le verre bombé et la couronne numérique sur le côté droit avec un bouton unique au-dessus. Bien que le design général reste inchangé, il y a des modifications importantes dans les dimensions et très sûrement dans les fonctionnalités internes de la montre.

On espère que la Pixel Watch 3 XL sera aussi dotée d’une batterie extra large

La Pixel Watch 3 XL sera dotée d'un écran de 1,45 pouce, plus grand que celui de 1,2 pouce des modèles précédents. Cette montre connectée sera également plus épaisse, avec une épaisseur de 13,89 mm et des dimensions de 45 mm x 45 mm x 13,89 mm. Ces changements suggèrent que Google a peut-être inclus une batterie plus grande et potentiellement plus de capteurs, bien que les détails exacts restent inconnus.

Un autre changement à noter concerne le système de fixation des bracelets. Ce dernier sera bien sûr plus grand pour s'adapter à la nouvelle taille de la montre. Cela signifie que les bracelets de la Pixel Watch 3 ne seront pas compatibles avec ceux de la Pixel Watch 3 XL. Les images le montrenten cuir de couleur porcelaine. On peut voir qu’il ne change que très légèrement et qu’il utilise le même type de fermeture des versions précédentes.

Sur le même sujet – La Pixel Watch 2 de Google peut maintenant appeler les secours en cas d’accident, voici comment activer cette fonction

Ces fuites nous offrent un aperçu en avance des améliorations apportées par Google à sa gamme de montres connectées. L'annonce officielle de la Pixel Watch 3 XL est attendue pour l'automne 2024, où la société dévoilera également ses nouveaux smartphones Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL.