Galaxy Watch FE : le design de la montre abordable de Samsung vous rappelle quelque chose ? C’est normal

Des images fuitées de la prochaine montre connectée de Samsung, la Galaxy Watch FE, ont fait surface sur X. Elles révèlent un design élégant et moderne, avec un boîtier rond et des bordures d'écran épaisses ainsi que ses couleurs.

Sur le marché en pleine expansion des montres connectées, Samsung se démarque avec sa gamme Galaxy Watch. Aujourd'hui, des fuites ont confirmé l'existence d'un nouveau modèle, la Galaxy Watch FE, qui se veut plus accessible tout en conservant des fonctionnalités essentielles.

Annoncée pour cet été, la Galaxy Watch FE se positionne comme une alternative économique aux modèles existants. Son design qui vient d'être dévoilé sur X par un leaker bien connu, met en avant un style élégant et moderne, avec un boîtier rond et des bordures d'écran épaisses qui rappelle beaucoup la Galaxy Watch 4. Cette montre devrait être disponible en trois coloris : noir, rose et bleu.

La Galaxy Watch FE est très proche de la Galaxy Watch 4

Selon les informations disponibles, la Galaxy Watch FE devrait reprendre les principales caractéristiques de sa grande sœur, la Galaxy Watch 4. On peut donc s'attendre à retrouver un suivi d'activité physique complet, la surveillance de la santé, la réception de notifications et la possibilité d'exécuter des applications.

D'après le leaker Sudhanshu Ambhore, la Samsung Galaxy Watch FE devrait avoir les caractéristiques suivantes :

Un écran 1.2″ Super AMOLED avec une résolution de 396 x 396 pixels

avec une résolution de 396 x 396 pixels Un processeur Exynos W920 Dual Core 1.18 GHz

1.18 GHz 1.5GB RAM + 16GB ROM de mémoire

Tourner sous Wear OS et la surcouche One UI Watch 5.0

Jusqu'à 30 heures d'autonomie grâce à sa batterie de 247 mAh

Résistance à l’eau certifiée IP68 et étanche jusqu'à 50 mètres

et étanche jusqu'à 50 mètres Compatible avec les smartphones Android 11 ou supérieur

Connexions : WiFi 802.11 2.4 GHz + 5 GHz, Bluetooth 5.0 , NFC, GPS

, NFC, GPS Avoir des fonctions de micro, haut-parleur et bien sûr, vibration

Posséder plusieurs capteurs : accéléromètre, baromètre, analyse d'impédance bioélectrique, ECG, gyroscope, capteur géomagnétique, luminosité et fréquence cardiaque

Si ces rumeurs s'avèrent exactes, la Galaxy Watch FE pourrait bien devenir un choix de premier plan pour ceux qui recherchent une montre connectée performante à un prix abordable – que l’on imagine sous les 200 euros -. Il reste maintenant à attendre la confirmation officielle de Samsung pour connaître tous les détails de cette nouvelle montre et son prix exact.