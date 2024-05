Galaxy Watch 7 Ultra : voici à quoi ressemble la nouvelle montre haut de gamme de Samsung

Alors que Samsung se prépare pour son prochain événement Unpacked, des fuites nous donnent déjà un aperçu de la prochaine gamme Galaxy Watch 7. Celle-ci adopte un tout nouveau design.

Le célèbre leaker OnLeaks vient de dévoiler des rendus du modèle « Ultra » de la série Galaxy Watch 7, le plus cher. Les nouveaux rendus montrent la variante haut de gamme arborant un boîtier angulaire. Alors que le cadran de la montre conserve une forme circulaire, le boîtier est plus carré pour un mélange entre les styles carré et circulaire.

Il s'agit d'un changement radical par rapport aux précédentes smartwatches de Samsung qui conservaient un boîtier circulaire traditionnel. La nouvelle forme ressemble d'ailleurs étrangement à la robuste Apple Watch Ultra sortie l'année dernière, ou encore aux montres Bell & Ross.

La Galaxy Watch 7 Ultra va utiliser un nouveau bouton

Mais le changement n'est pas seulement esthétique. La Galaxy Watch 7 Ultra telle qu'elle est représentée présente quelques améliorations physiques supplémentaires par rapport aux smartwatches Samsung précédentes. Le plus remarquable est la présence d'un bouton supplémentaire sur le côté droit, qui pourrait servir de touche de raccourci personnalisable, à l'instar du bouton Action de la montre d'Apple.

Les rendus divulgués révèlent également des grilles de haut-parleurs plus grandes, ce qui pourrait se traduire par un son plus fort, ainsi que des trous de microphone plus nombreux, qui pourraient améliorer la clarté de la prise de voix. Enfin, une nouvelle série de capteurs situés sur la partie inférieure de l'appareil devrait permettre d'étendre les capacités de suivi de l'état de santé.

Quant à l'écran lui-même, les fuites affirment qu'il mesurera 1,5 pouce en diagonale, soit la même taille que la Galaxy Watch 6 Classic de l'année dernière. La lunette tournante caractéristique semble aussi être conservée pour faciliter la navigation dans l'interface de la montre.

Bien que ces rendus nous donnent un premier aperçu du design potentiel de la Galaxy Watch 7 Ultra, il reste encore beaucoup de détails que nous ne connaissons pas. Les rumeurs indiquent que Samsung annoncera la gamme complète des Watch 7 lors de son prochain événement Unpacked, qui pourrait avoir lieu le 10 juillet.