Galaxy Watch FE : Amazon dévoile par erreur le petit prix de la montre de Samsung

Samsung se prépare à lancer une toute nouvelle smartwatch abordable, la Galaxy Watch FE. Alors que la société est restée très discrète sur sa sortie officielle, une annonce inattendue sur Amazon a révélé des détails sur le prix et la date de lancement de l'appareil.

Amazon Italie n’a pas attendu le lancement officiel de la montre pour donner un aperçu de ce que les consommateurs peuvent attendre de la Galaxy Watch FE. Selon le listing, la variante Bluetooth de 40 mm de la smartwatch sera disponible dans un élégant coloris Or Rose. Bien qu'aucune image n'ait été incluse, le listing a révélé les dimensions de l'appareil, mesurant 40 x 10 x 39 mm et pesant un poids léger de 26,6 grammes.

La révélation principale du listing d'Amazon est sans doute le prix de la Galaxy Watch FE. Affichée au prix compétitif de 199 €, la smartwatch promet d'être une option abordable pour ceux qui recherchent une montre performante sans se ruiner. Cependant, il faudra voir si les montres des générations précédentes ne deviendront pas encore plus intéressantes.

Que sait-on de la Galaxy Watch FE ?

Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Le listing indique également que les précommandes de la Galaxy Watch FE commenceront à être expédiées le 24 juin, ce qui laisse présager une présentation officielle imminente de la part de Samsung. La société semble donc se préparer à un lancement plus tôt que prévu, potentiellement avant son prochain événement Unpacked prévu pour le 10 juillet.

Bien que le listing d'Amazon n'ait pas détaillé les spécifications techniques de la Galaxy Watch FE, des fuites antérieures ont permis d'en savoir un peu plus. Selon diverses sources, la smartwatch est essentiellement une version rebaptisée de la Galaxy Watch 4, dotée d'un design et d'un matériel similaires, mais avec un logiciel mis à jour et des modifications mineures.

Les consommateurs peuvent s'attendre à ce que la Galaxy Watch FE soit dotée d'un écran AMOLED de 1,2 pouce, d'une batterie de 247 mAh avec une autonomie nominale de 30 heures, et d'une résistance à l'eau jusqu'à 5 ATM avec les certifications IP68 et MIL-STD-810H. Ces spécifications, combinées à un prix assez abordable, pourraient faire de la Galaxy Watch FE une option attrayante pour ceux qui recherchent une smartwatch performante et durable sans se ruiner.